武界壩異常放水奪4命！台電值班員認疏失 判決結果出爐
台中市2家庭共6名遊客，在去年9月13日赴南投武界壩野營，卻遇上台電大觀發電廠無預警異常開啟放水洩洪，導致在下游的2大2小被沖走溺斃釀成4死慘劇。據調查，當時正在值班的蘇姓人員應注意而未注意有疏失，且填寫不實水位資料，南投地院法官今（15）日公告，依過失致死罪判處蘇姓值班人員1年8月徒刑，另業務登載不實拘役20天、得易科罰金。宣告緩刑5年。
編輯中心／綜合報導
2021-11-15 12:10:06
南投縣仁愛鄉台電武界水壩在2020年9月13日凌晨4時12分無預警啟動洩洪作業，放水19萬3440立方公尺的水量，讓前一晚前往武界部落「一線天」附近的濁水溪床野營的台中市2家庭被大水沖走，其中4人溺斃。
判決書上揭露，當時正在值班的蘇姓人員，未發現異常放水，武界水壩放水過13分鐘後因低水位警報蜂鳴器因堰堤水位低至8.31公尺已發出蜂鳴聲響，蘇員仍未發現，一直到有民眾於4時27分電話通報後，蘇員於4時28分手動關閉武界壩六號壩頂排洪弧形閘門，但他卻在值班日至中填載不實紀錄。
經1年多偵辦審理，南投地方法院近日審結，認定蘇員值班期間應注意而未注意，致未能及時關閘門，並對下游民眾發出警示訊息，釀成4人被沖走溺斃慘劇，蘇有明顯過失，涉嫌過失致死罪。另因值班紀錄填載不實資料，涉業務上登載不實文書罪名判刑。
南投地院法官指出，蘇員犯後坦承罪行，也與被害人家屬賠償和解，對方同意不予追究被告的刑事責任，而蘇員也當能知所警惕，應無再犯之虞，宣告之刑，以暫不執行為適當，因此宣告緩刑5 年，以啟自新。（編輯：林莞茜）