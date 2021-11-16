房市／北市TOP10熱門社區、指標豪宅占半數

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信義房屋信義101店店長何國正分析，近2年台北市高總價產品的市場的確有增溫趨勢，主要關鍵是疫情影響，國外返台者購屋自住需求轉強，原本多國奔波的高階主管、企業主，也開始有時間在台灣看屋、購屋，或是幫子女購屋，交易量較往年來得多。由於高資產客戶購屋自住最重視物件品質，價格則是其次，因此，考量具知名度的指標豪宅或名宅，通常代表口碑也不錯，就會特別受到喜愛，以名列前十名高點閱的社區為例，信義之星、帝寶屋齡雖都超過10年，雖然不是新屋，但仍能吸引部分在意地點、社區知名度的客戶出手。
何國正表示，高總價案件整體而言在市場上交易量仍相對少，但在交易量逐漸升溫下，指標社區同時也能引起一般民眾好奇心，是推升點閱數的另一原因。
信義房屋師大永康店店長黃保康也指出，高資產客戶購置房地產，未必透過房仲網頁或來店諮詢，因此，若以點閱次數居冠的和平大苑來說，該社區最大特色就是有知名藝人入住頂樓戶，且建商口碑、學區、地點都很好，每坪成交單價落在130至180萬間，非一般購屋族能夠負擔，市場上也未必有釋出，不過，因話題性極高，客戶仍會好奇。
信義房屋企研室專案經理曾敬德補充，排行榜中南港國宅、基河國宅二期，以及冠德微山丘的價格，以北市行情來說，相對平易近人，較符合一般購屋族的能力，因而榜上有名。