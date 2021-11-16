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房市／北市TOP10熱門社區、指標豪宅占半數

▲今年前三季北市熱門點閱社區，不乏知名豪宅或名宅。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年前三季北市熱門點閱社區，不乏知名豪宅或名宅。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-16 08:30:00

信義房屋統計前三季官網上各社區點閱次數，台北市前十名有一半都是指標豪宅，如和平大苑、信義之星、台北一號院、帝寶等。專家分析，近2年來，國外返台或原本兩地奔波的高資產客戶在台購屋自住、換屋需求大增，部分則替子女購屋，的確帶動豪宅與名宅交易熱度；再者，指標社區多有知名人物入住，也較容易引起一般人好奇心，推測因此點閱率高。

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根據信義房屋官網，台北市今年前三季不重複點閱次數前十名的社區依序為和平大苑、南港國宅、信義之星、台北一號院、帝寶、冠德微山丘、基河國宅二期、信義香榭、納美社區、台北摩根。其中，有一半的社區是單總價相當高，名氣也很響亮的指標社區，不乏名人居住。

信義房屋信義101店店長何國正分析，近2年台北市高總價產品的市場的確有增溫趨勢，主要關鍵是疫情影響，國外返台者購屋自住需求轉強，原本多國奔波的高階主管、企業主，也開始有時間在台灣看屋、購屋，或是幫子女購屋，交易量較往年來得多。由於高資產客戶購屋自住最重視物件品質，價格則是其次，因此，考量具知名度的指標豪宅或名宅，通常代表口碑也不錯，就會特別受到喜愛，以名列前十名高點閱的社區為例，信義之星、帝寶屋齡雖都超過10年，雖然不是新屋，但仍能吸引部分在意地點、社區知名度的客戶出手。

何國正表示，高總價案件整體而言在市場上交易量仍相對少，但在交易量逐漸升溫下，指標社區同時也能引起一般民眾好奇心，是推升點閱數的另一原因。

信義房屋師大永康店店長黃保康也指出，高資產客戶購置房地產，未必透過房仲網頁或來店諮詢，因此，若以點閱次數居冠的和平大苑來說，該社區最大特色就是有知名藝人入住頂樓戶，且建商口碑、學區、地點都很好，每坪成交單價落在130至180萬間，非一般購屋族能夠負擔，市場上也未必有釋出，不過，因話題性極高，客戶仍會好奇。

信義房屋企研室專案經理曾敬德補充，排行榜中南港國宅、基河國宅二期，以及冠德微山丘的價格，以北市行情來說，相對平易近人，較符合一般購屋族的能力，因而榜上有名。

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