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巴西總統：亞馬遜是雨林不會著火　專家用數據反駁

▲巴西總統波索納洛聲稱亞馬遜是一片潮濕的森林，所以不會著火，此說法立馬遭到專家打臉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統波索納洛聲稱亞馬遜是一片潮濕的森林，所以不會著火，此說法立馬遭到專家打臉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-16 10:00:22

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西總統波索納洛今天在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的投資者活動開幕式上表示，「亞馬遜是一片潮濕的森林，所以不會著火」，專家則說當地生態條件在改變，比以前容易出現森林火災。

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巴西利亞大學（UnB）生物學教授布斯塔曼德（Mercedes Bustamante）說，亞馬遜是熱帶雨林，但正受到人為變化的影響，森林砍伐過程將森林分成小塊，增加「邊緣效應」，使得森林邊緣變得更乾燥，更容易受到森林火災的影響。

波索納洛（Jair Bolsonaro）是在杜拜舉行的巴西投資論壇開幕式上發表上述聲明，他認為，巴西因森林砍伐和火災而遭受的攻擊「不公平」。

波索納洛說：「你們應該認識真正的巴西，像是去亞馬遜看一看，因為它是一片潮濕的森林，所以不會著火。」

布斯塔曼德表示，巴西國家太空署（Inpe）進行的衛星監測數據和迄今在相關主題上積累的科學認知都顯示，亞馬遜生態系統正在發生轉變。

根據巴西國家太空署「監測合法亞馬遜森林砍伐項目」（Prodes）的數據，到2020年，約有72.9萬平方公里的亞馬遜生物群落被砍伐，占總數的17%，其中30萬平方公里是過去20年中砍伐的。

根據國家太空署的「巴西土地」（Terra Brasilis）平台數據，2021年10月記錄自2015年來，當月合法亞馬遜地區第二嚴重的森林砍伐率，795.1平方公里的森林遭砍伐。

另一個使用「生物群落地圖」（MapBiomas）數據的森林監測平台「完整森林」（Plena Mata）數據則顯示，今年合法亞馬遜地區每分鐘有超過1000棵樹被砍伐，10月的森林砍伐面積達1090.83平方公里。

在全年的累計結果中，2021年已超過2020年的森林砍伐量，但與2019年相比仍略有下降。

合法亞馬遜地區（Amazônia Legal）是由巴西9個州組成，包括阿克里（Acre）、亞馬遜、阿瑪帕（Amapá）、馬蘭豪（Maranhão）、馬托格羅索（Mato Grosso）、巴拉（Pará）、宏東尼亞（Rondônia）、羅賴馬（Roraima）和多干定（Tocantins）。

布斯塔曼德說，亞馬遜森林正處於森林砍伐、退化和氣候變化三個壓力因素的匯合，當地的生態條件不斷在改變，使得該地區更容易發生火災。

在影響亞馬遜地區的行動中，森林砍伐導致的選擇性伐木打開了森林覆蓋，讓更多的太陽輻射進入並包圍森林，使森林容易著火。還有故意在森林中放火，也讓大火容易蔓延。

波索納洛還說，「亞馬遜森林與1500年巴西被發現時一模一樣」，但其實某些森林地區可能已經退化到不可逆轉點。

布斯塔曼德表示，已有近20%的亞馬遜森林被砍伐，還有大約18%的範圍正在退化，某些地區的森林砍伐弧線變化已接近不可逆轉點，屆時熱帶雨林的存在條件將在那裡消失。

布斯塔曼德認為，儘管巴西在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的立場「受歡迎」，因為環境談判的姿態發生變化，但更雄心勃勃的目標，例如到2030年實現零森林砍伐，需要伴隨波索納洛政府的認可和姿態的改變。

布斯塔曼德表示，波索納洛政府必須接受森林砍伐存在的現實，並與之抗爭；只是在COP26簽署協議已不足以證明巴西的誠意，更不用說做出前後矛盾的發言。（編輯：郭中翰）1101116

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