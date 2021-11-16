巴西總統：亞馬遜是雨林不會著火　專家用數據反駁

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波索納洛（Jair Bolsonaro）是在杜拜舉行的巴西投資論壇開幕式上發表上述聲明，他認為，巴西因森林砍伐和火災而遭受的攻擊「不公平」。
波索納洛說：「你們應該認識真正的巴西，像是去亞馬遜看一看，因為它是一片潮濕的森林，所以不會著火。」
布斯塔曼德表示，巴西國家太空署（Inpe）進行的衛星監測數據和迄今在相關主題上積累的科學認知都顯示，亞馬遜生態系統正在發生轉變。
根據巴西國家太空署「監測合法亞馬遜森林砍伐項目」（Prodes）的數據，到2020年，約有72.9萬平方公里的亞馬遜生物群落被砍伐，占總數的17%，其中30萬平方公里是過去20年中砍伐的。
根據國家太空署的「巴西土地」（Terra Brasilis）平台數據，2021年10月記錄自2015年來，當月合法亞馬遜地區第二嚴重的森林砍伐率，795.1平方公里的森林遭砍伐。
另一個使用「生物群落地圖」（MapBiomas）數據的森林監測平台「完整森林」（Plena Mata）數據則顯示，今年合法亞馬遜地區每分鐘有超過1000棵樹被砍伐，10月的森林砍伐面積達1090.83平方公里。
在全年的累計結果中，2021年已超過2020年的森林砍伐量，但與2019年相比仍略有下降。
合法亞馬遜地區（Amazônia Legal）是由巴西9個州組成，包括阿克里（Acre）、亞馬遜、阿瑪帕（Amapá）、馬蘭豪（Maranhão）、馬托格羅索（Mato Grosso）、巴拉（Pará）、宏東尼亞（Rondônia）、羅賴馬（Roraima）和多干定（Tocantins）。
布斯塔曼德說，亞馬遜森林正處於森林砍伐、退化和氣候變化三個壓力因素的匯合，當地的生態條件不斷在改變，使得該地區更容易發生火災。
在影響亞馬遜地區的行動中，森林砍伐導致的選擇性伐木打開了森林覆蓋，讓更多的太陽輻射進入並包圍森林，使森林容易著火。還有故意在森林中放火，也讓大火容易蔓延。
波索納洛還說，「亞馬遜森林與1500年巴西被發現時一模一樣」，但其實某些森林地區可能已經退化到不可逆轉點。
布斯塔曼德表示，已有近20%的亞馬遜森林被砍伐，還有大約18%的範圍正在退化，某些地區的森林砍伐弧線變化已接近不可逆轉點，屆時熱帶雨林的存在條件將在那裡消失。
布斯塔曼德認為，儘管巴西在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的立場「受歡迎」，因為環境談判的姿態發生變化，但更雄心勃勃的目標，例如到2030年實現零森林砍伐，需要伴隨波索納洛政府的認可和姿態的改變。
布斯塔曼德表示，波索納洛政府必須接受森林砍伐存在的現實，並與之抗爭；只是在COP26簽署協議已不足以證明巴西的誠意，更不用說做出前後矛盾的發言。（編輯：郭中翰）1101116