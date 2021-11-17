房市／前所未見！新竹房價漲幅高　衍生３現象

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因房價漲幅高，新竹房市今年以來衍生３大現象，現象一，成屋當預售屋買，信義房屋光埔特區專案經理林宜慧表示，因為房市熱絡，屋主看好後市惜售心態濃厚，而買方喜歡的社區，可能半年至一年才會釋出一戶，若是又有承租戶不方便看屋，若要輪流看屋，又需抽籤，因此許多買方多會直接出價，成屋當預售屋買；此外，過去新竹大多是預售案場看屋需要排隊抽籤，今年以來中古屋因為釋出真的太稀少，中古屋看屋也需要排隊抽籤。
現象二，外來客變多，連帶租賃市場也夯。林宜慧說明，過去園區的新鮮人多會住在金山街透天厝改建的套房，月租金約6500-8000元，但今年隨著竹科就業人數不斷增加，光埔特區的屋齡1年大樓套房月租金15000-18000元也很快滿租，許多剛收到錄取通知、自雙北南下的園區新鮮人承租。
現象三，自備款增加。林宜慧說明，以往銀行貸款都可貸到7-8成，但現因為新竹房價更新速度太快，銀行估價趨於保守只能貸到6-7成，舉例說明，去年三房加車位總價約1600萬，若可貸款8成，自備款需準備320萬，而今年三房加車位總價約2500萬，若是只能貸款6成，自備款需準備1000萬，與去年相比，消費者自備款需多準備680萬。