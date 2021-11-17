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房市／前所未見！新竹房價漲幅高　衍生３現象

▲新竹市房價漲幅高，也衍生前所未見的三現象。（圖／NOWnews資料照片）
▲新竹市房價漲幅高，也衍生前所未見的三現象。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-17 08:30:00

新竹科學園區為全台最資深的科學園區，產業也與房市發展高度連動，據統計，竹科就業人口5年來增加1萬2千多人，居住剛需推升房價，今年住宅平均單價漲幅20%，高於六都，在產業人口增加最多、房價漲幅最高的情況下，新竹房市衍生３現象，前所未見。

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新竹科技產業不斷創新、擴廠，也讓人口紅利源源不絕，科技部統計新竹科學園區就業人數，五年來增加了12271人，為全台三個科學園區最多，居住剛需增加也推升房價，信義房屋不動產企研室統計新竹縣市的平均住宅單價，新竹縣市的平均住宅單價漲幅冠於六都，2021年平均住宅單價為27.1萬，較2020年22.4萬漲幅20.9%，高於台南的16%、高雄的12%、台中的11%等。

因房價漲幅高，新竹房市今年以來衍生３大現象，現象一，成屋當預售屋買，信義房屋光埔特區專案經理林宜慧表示，因為房市熱絡，屋主看好後市惜售心態濃厚，而買方喜歡的社區，可能半年至一年才會釋出一戶，若是又有承租戶不方便看屋，若要輪流看屋，又需抽籤，因此許多買方多會直接出價，成屋當預售屋買；此外，過去新竹大多是預售案場看屋需要排隊抽籤，今年以來中古屋因為釋出真的太稀少，中古屋看屋也需要排隊抽籤。

現象二，外來客變多，連帶租賃市場也夯。林宜慧說明，過去園區的新鮮人多會住在金山街透天厝改建的套房，月租金約6500-8000元，但今年隨著竹科就業人數不斷增加，光埔特區的屋齡1年大樓套房月租金15000-18000元也很快滿租，許多剛收到錄取通知、自雙北南下的園區新鮮人承租。

現象三，自備款增加。林宜慧說明，以往銀行貸款都可貸到7-8成，但現因為新竹房價更新速度太快，銀行估價趨於保守只能貸到6-7成，舉例說明，去年三房加車位總價約1600萬，若可貸款8成，自備款需準備320萬，而今年三房加車位總價約2500萬，若是只能貸款6成，自備款需準備1000萬，與去年相比，消費者自備款需多準備680萬。

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