Mazda 2022 年式 CX-30 升級全速域車道維持系統
台灣馬自達於今日（11/16）推出 2022 年式 Mazda CX-30，導入全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS），以及琉光金新色與融合黑色設計元素的全新 Carbon Edition 車型，車系售價介於新台幣 82.8 萬至 110.8 萬間。
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2021-11-16 19:25:00
跟隨新年式 Mazda3 腳步，2022 年式 CX-30 更新命名方式，20S 車型正式售價 82.8 萬元，常販車型的正式售價分別為20S Carbon Edition 89.8 萬元，20S Proactive Touring 98.8 萬元，20S Premium 103.8 萬元及 20S Signature 110.8 萬元。20S Signature 可享加價 1 萬元專屬選配 Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈，展現更加獨特的熱血駕馭氛圍，感受 CX-30 出眾不凡的質感魅力。2022 年式 CX-30 於今日正式展開接單，預計 2022 年 1 月中開始陸續交車。
安全巡航科技升級
2022 年式 CX-30 導入全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS），可隨全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）自時速0 公里開始同步作動，主動偵測車道兩側標線，並維持車道置中輔助，同時偵測前車行駛狀況，以維持安全距離，大幅降低駕駛負擔，帶來更輕鬆的全速域巡航體驗。加上先進的安全配備，包含：360° 環景輔助系統、智慧前行煞車輔助系統（SBS）、智慧倒車煞車輔助系統（SBS-R）與智慧後車盲區煞車輔助系統（SBS-RC）、後車警示功能（RCTA）等。
「琉光金」新色與Carbon Edition 登場
2022 年式 CX-30 導入全新車色「琉光金」，而全新 20S Carbon Edition 配置爍黑車外後視鏡、18 吋爍黑鋁合金輪圈及黑艷運動化織布座椅；另配置了倒車顯影系統、雙區恆溫空調與後座出風口、方向盤換檔撥片、皮質包覆方向盤及排檔桿。20S Signature 車型則新增 Signature 專屬亮銀套件，亮銀鍍鉻點綴於方向盤中央、引擎啟動鈕、手套箱開關等處，並配置無邊框後視鏡；此外，20S Signature 可再享加價 1 萬元專屬選配 Carbon Edition+Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈。