▲ 等不到 GR 86？沒關係！Subaru 全新 BRZ 149.8 萬先開放預售

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【Subaru全新 BRZ 預接單售價】





車型



預接單售價



優惠方案



BRZ 2.4手排



149.8 萬元



原廠 5 年或 12 萬公里延長保固



BRZ 2.4自排



153.8 萬元





*預接單售價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。





*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。



