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等不到 GR 86？沒關係！Subaru 全新 BRZ 149.8 萬先開放預售

▲ 等不到 GR 86？沒關係！Subaru 全新 BRZ 149.8 萬先開放預售
▲ 等不到 GR 86？沒關係！Subaru 全新 BRZ 149.8 萬先開放預售

2GameSome - 有車賞

2021-11-16 19:25:00

Subaru 於今日（11/16）正式宣布：2022 年式全新 BRZ 性能跑車正式開放預售。Subaru 自 11 月初進行 VIP 專屬貴賓搶先啟動潛銷預售活動，首波 30 台配額已於短短一周時間內迅速完銷，為回應廣大熱血車迷與消費者的熱烈回響，Subaru 台灣意美汽車向日本原廠積極爭取更多配額，即日起，2022 年式 BRZ 性能跑車以 149.8 萬起正式開放第二波預售，並可享有 5 年或 12 萬公里原廠延長保固的專屬優惠方案。

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首次導入 EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統及車載智慧影音系統

全新世代 BRZ 動力系統搭載全新 2.4 升水平對臥缸內直噴引擎，馬力及扭力表現均獲得顯著提升。外觀方面，更提供星馳藍、烈焰紅兩種車色新選擇，全車系也將標配轉向式頭燈及 18 吋鋁圈。內裝配備上同步革新進化，除了導入 7 吋 TFT 數位儀表外，中控台亦配置 8 吋多媒體觸控螢幕，並標配 Apple Carplay & Android Auto 車載智慧影音系統。此外，全新 BRZ 也將首度導入「EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統」*(註: 僅限自排車型列為標準配備)，大幅提升車輛的主動安全性。

同步引進六速手排/自排雙車型

Subaru 台灣意美汽車這次同步導入六速手排及六速自排等二款車型，搭配前置引擎、後輪驅動之底盤設計，不僅完整滿足消費者多樣化購車需求，更提供喜愛熱血駕馭與注重實用性能的年輕新貴買家們，都能挑選最適合自己的跑車坐駕。

Subaru全新 BRZ 預接單售價】

車型 

預接單售價 

優惠方案

BRZ 2.4手排

149.8 萬元

原廠 5 年或 12 萬公里延長保固

BRZ 2.4自排

153.8 萬元

*預接單售價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。

*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。

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