▲ 等不到 GR 86？沒關係！Subaru 全新 BRZ 149.8 萬先開放預售

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全新世代 BRZ 動力系統搭載全新 2.4 升水平對臥缸內直噴引擎，馬力及扭力表現均獲得顯著提升。外觀方面，更提供星馳藍、烈焰紅兩種車色新選擇，全車系也將標配轉向式頭燈及 18 吋鋁圈。內裝配備上同步革新進化，除了導入 7 吋 TFT 數位儀表外，中控台亦配置 8 吋多媒體觸控螢幕，並標配 Apple Carplay & Android Auto 車載智慧影音系統。此外，全新 BRZ 也將首度導入「EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統」*(註: 僅限自排車型列為標準配備)，大幅提升車輛的主動安全性。
同步引進六速手排/自排雙車型
Subaru 台灣意美汽車這次同步導入六速手排及六速自排等二款車型，搭配前置引擎、後輪驅動之底盤設計，不僅完整滿足消費者多樣化購車需求，更提供喜愛熱血駕馭與注重實用性能的年輕新貴買家們，都能挑選最適合自己的跑車坐駕。
【Subaru全新 BRZ 預接單售價】
車型
預接單售價
優惠方案
BRZ 2.4手排
149.8 萬元
原廠 5 年或 12 萬公里延長保固
BRZ 2.4自排
153.8 萬元
*預接單售價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。
*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。