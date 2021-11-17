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拜習會有3關鍵　蔡適應：過去從沒有過

▲民進黨立法院黨團書記長蔡適應今指出，昨首度見到美方把六項保證放入新聞稿，甚至使用「strong（強烈）」，是過去沒有過的。（圖／翻攝自民進黨立院黨團直播）
▲民進黨立法院黨團書記長蔡適應今指出，昨首度見到美方把六項保證放入新聞稿，甚至使用「strong（強烈）」，是過去沒有過的。（圖／翻攝自民進黨立院黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-17 12:06:23

美國總統拜登（Joe Biden）與中國大陸國家主席習近平昨進行視訊會議。民進黨立法院黨團書記長蔡適應今（17）日指出，昨首度見到美方把六項保證放入新聞稿，甚至使用「strong（強烈）」反對中國片面改變台海現況，拜習會充分展現美國對於自由民主的捍衛，對美國友邦、民主同盟的支持。

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民進黨立法院黨團今召開記者會，蔡適應表示，拜習會對台灣是好是壞，應該要看拜登長期的言論。今年4月到6月拜登在G7提到台海穩定是重要的事情；8月阿富汗問題時，也提到與台灣不同，且說若有人攻擊台灣，就跟北約相同，美國會信守對夥伴承諾。

蔡適應表示，10月時拜登跟習近平談到台灣，指2人都同意遵守台灣協議，白宮還事後重申，美國立場就是遵守《台灣關係法》。同月接受媒體專訪時被問到台灣如果被中國攻擊美國是否防衛台灣，當時回答為「是，我們對這個保證過」。

蔡適應指出，昨日美中對談拜登表示，美國堅持以《台灣關係法》、美中三公報，以及六項保證為指引的一中政策，堅決強烈反對片面改變現況，或破壞台海穩定的行為。這3項聲明是過去沒說到的。

蔡適應說，中國藉著新華社搞大外宣，把自己來來不及說的在新聞稿講出來，他認為是非常不道德。中國政府不論透過各式手段，圖營造台灣是中國內政問題，歐美國家看得清楚，台灣問題是國際問題。

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