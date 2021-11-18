推綠能顧健康！桃機逐步推動機場車輛電動化

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談到目前桃機公司在綠色節能的成效，易顯榮驕傲地說，桃機公司於2018、2019以及2020年，以「橋氣橋電汰舊換新」、「整體水資源管理」、「空氣汙染物減量」計畫，連續3年獲得亞太地區綠色機場得獎的肯定，顯示出桃機公司的綠色節能成果在全球500多家機場的評比當中，有相當耀眼的成績。
易顯榮表示，目前在空側減碳重點工作，就是將勤務車輛逐步汰換為電動車，其中最具成效的就是行李拖車，現階段共超過500輛的行李拖車中，已有148輛進行電動化，未來也將持續汰換當中；另外，為了要鼓勵地勤業者節能減碳，桃機也主動在空側區域裝設充電座，無條件提供所有業者使用，同時也提供全額的電費補助，讓業者有更多誘因汰換車輛。
桃機公司如此大手筆補助全額電費，就是希望所有業者能一起加入節能減碳的行列。易顯榮指出，要求業者汰換燃油車，所需要的是一筆不小費用，但如果能獲得桃園機場補助，確實可節省不少支出；目前包含華航、長榮以及星宇等國內主要航空公司及地勤單位，都願意支持桃機公司在節能減碳目標的努力，在計畫初始階段皆願意參與相關計畫。
在行李拖車電動化後，不少地勤業者反應工作場域變得友善許多。易顯榮稱，首先最大改變是健康，在電動化後，行李拖車不再排放廢氣，就有益於第一線地勤同仁的健康；第二則是噪音，行李拖車過去是使用柴油引擎，本身噪音相當大，先前在空側場域工作時，環境相當吵雜，但換成電動車後，就不會有這種問題；第三則是成本問題，電動車與燃油車相比，初期建置成本雖然較高，但後續保養與電費成本節省許多，因此業者去投資與建置電動車輛，長遠來講是利多的。
易顯榮說，桃機公司身為國內機場的領頭羊，有成為其他機場模範的使命感，因此願意響應交通部的計畫，率先在桃機內進行汰換燃油車；目前先著手汰換行李拖車，主要是因為該車輛的輛數最多，該類型車輛的電動化系統也比較成熟；至於其他勤務車，例如航務巡檢車、行李滾帶車、加油車、清廁車等，由於用途比較特殊，因此不管是在國內或全球，車載系統的電動化過程都較緩慢，不過未來等到系統逐漸成熟後會逐步進行汰換。
行李拖車電動化之後，桃機公司電動化的下一步在哪？易顯榮也發下豪語，桃機公司未來仍將持續秉持永續成長、守護環境，繼續推動機場的節能減碳工作，未來目標是在桃機T3航廈完工以後，空側作業車輛將全數電動化，以具體行動及策略，逐步打造低碳營運的綠色機場。