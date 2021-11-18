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房市／永續是什麼？信義房屋周俊吉這樣說

▲信義房屋企業集團創辦人周俊吉獲GCSA全球永續獎傑出人物獎。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋企業集團創辦人周俊吉獲GCSA全球永續獎傑出人物獎。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-18 08:30:00

全球都在談永續，永續是什麼？信義房屋認為，永續是讓「所有利害關係人因有信義房屋而變得更幸福」；今年第7度獲得台灣永續獎「十大典範企業獎」，連續4年獲得全球永續獎，包括台積公司、友達光電等企業也獲此獎項。創辦人周俊吉說「當一間企業欲經營百年甚至千年，但若地球環境遭破壞，單一企業做得再厲害也沒用。」

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被外界稱為台灣永續獎項奧斯卡的「TCSA台灣永續獎」，信義房屋今年獲得十大永續典範企業獎、社會共融領袖獎、服務業年度最佳報告書，其中，信義房屋第6度榮獲服務業年度最佳報告書獎；此外，在今年「GCSA全球永續獎」的獲獎獎項中，信義房屋獲永續報告書金獎、最佳案例獎，信義房屋創辦人周俊吉獲傑出人物獎。

這些獎項，來自信義房屋每一日的永續管理日常，從ESG三面向落實，在環境面向，信義房屋是全球第一個查核碳足跡的不動產經紀業，今年更加入Net Zero 2030/2050淨零排放倡議，承諾將於2030年達成信義房屋淨零排放、2050年信義房屋全集團淨零排放目標。

減少碳排，信義房屋不僅放眼全球，更從員工每一日的工作流程做起，除了門市持續改用節能設備，在傳統的不動產仲介服務中，常需運用紙張當作行銷
廣宣品及法務文件使用，9年前即要求門市紙本派報減量，為了解決分店冷氣量過大的問題，8年前首度推行夏季制服以短袖Polo衫取代西裝領帶，成功帶動冷氣升溫減碳。

過去10年來，信義房屋分店數從323家增加到465家、員工人數從3429人增加到4997人，增加了45%，去年平均每人的用電碳排放量比10年前減少了55.13%，相較2010年，信義房屋經年累積的「用電碳排放量」減量超過30,000公噸CO2e。

在社會面向，包括客戶、員工、社區3利害關係人，信義房屋表示，客戶面以創新服務DINDON智能賞屋，以3D線上賞屋，還能線上變裝潢，開啟消費者對家的想像；員工面則是每名員工發送1萬枚「信福幣，用來支付學習成長、身體健康、家庭照顧的福利項目，員工第二胎生育獎勵金12萬元等福利，打造多元幸福職場。

信義房屋表示，社區面信義房屋「社區一家」計畫實行了17年（現名為「全民社造行動計畫」），一路走來以「純公益」支持全台9成以上鄉鎮，支持社區營造讓改變成真，今年更催生「台灣地方創生基金會」，希望串聯個人、組織、社會的相互支援。

而在公司治理面向，信義房屋已連續7年獲得公司治理評鑑上市組最高肯定，也因種種創新作為，營業淨利在疫情間逆勢成長3成。在供應鏈管理面向，
信義房屋導入管理系統ISO 20400 永續採購指南標準，並採「與企業倫理有約」的供應鏈管理，在提供市場產品與服務時，能與供應商共同創造、保護及促進經濟、社會、環境的永續發展。

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