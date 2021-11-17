超市買肉片回家會「洗過再煮」？食品廠員工揭真相：放心

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貼文曝光後立刻有不少網友回應「我自己是會用熱水川燙過」、「我都會洗」、「洗....機器切片不洗不安心」、「竟然這麼多人洗肉，我這麼多年到底吃了什麼」、「我是直接下鍋煮」、「處理好的肉品沒有在水洗的啦！尤其是冷凍電宰的肉品，有誰看過火鍋店的肉拿出來是水洗過的」。
隨後有內行人解答「台灣肉品處理都會經過『減菌』程序，只要屠宰、銷售等過程合乎衛生標準，微生物或細菌的含量均很低，對人體不會有危害；況且你洗了你確定能洗乾淨？說不定更增加細菌更多的風險，其實只要加熱處理不要吃生的就好」、「其實一般生肉是不建議洗，因為洗殺不死細菌和病毒，反而增加飛濺到水槽和其他容器，增加接觸和吃下肚的風險。確實煮熟比較重要」、「賣豬肉的都不會洗，因為他們說碰水容易滋生細菌，煮熟才是正確的」、「我在冷凍食品廠工作冷凍食品鮮度衛生是絕對乾淨，低溫零下急速冷凍殺菌，高溫真空殺菌，如果是保鮮盒上面加保鮮膜，作業員也是在零下凍庫旁作業，細菌早就殺光了，直接煮，放心食用吧」。
過去Youtuber《麥克韮啦》也曾解答，很多造成食物中毒的細菌如大腸桿菌、沙門氏菌等，並非用水洗就能去除的，因此用水洗生肉這件事，是完全沒有意義的。（編輯：潘毅）