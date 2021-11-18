摩斯漢堡怎都女生在吃？「致命關鍵」曝 男生認了：正常
台灣速食業非常多元，從美式的麥當勞、肯德基到日式的摩斯漢堡都有，每一種都有不同的愛好者。而近日，就有網友發現摩斯漢堡的客人以女性佔大多數比例，好奇原因為何？貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 07:36:21
原PO在PTT貼文指出「剛剛去吃摩斯漢堡，結果整間店內用座位快10個人吧，只有我一個是男的，其他8、9個都女生，而且還多數是年輕女生跟女學生居多，沒看到大媽歲數的，為什麼摩斯會深受年輕女生喜愛？」
貼文一出，網友紛紛回應「因為一個套餐的份量不太夠男生吃吧」、「以份量來說，男生真的吃不飽」、「男生吃不飽+1」、「漢堡太小了.....男生吃不飽」、「男生吃飽要250起跳」、「缺點就是貴，對食量較大的男性來說不如買便當更划算」、「我男的也不愛吃摩斯，根本吃不飽」、「女生份量剛好，男生吃不飽」。
事實上，NOWnews先前也曾報導過「麥當勞太夯摩斯漢堡怎生存？老饕認『2優勢』：沒人取代」，內容提及雖然摩斯漢堡好吃以及紅茶也無可取代，但不少人認為份量與價格沒有成正比，盼望摩斯漢堡也能照顧到胃口較大、注重CP值的顧客。（編輯：張嘉哲）