特企／來趟冬季美好旅行　再送電動車試駕　體驗台灣美景

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首波合作特色旅店遍及台灣南北，有位於最南端屏東的「日日旅海」、美食故鄉文化古都的台南「28 the loft」與座擁北部最大平原靜謐城市的宜蘭「雷院子」，消費者於活動期間入住特色旅店住房專案，即免費享有KONA Electric擔任二天一夜旅程的交通伴遊，讓充飽電的KONA Electric帶您展開充電之旅 。
12月與KONA Electric一同前往位於屏東佳鵝公路上的「日日旅海」旅店，每間客房皆面海視野，除了可以遠眺太平洋之外，民宿前的寬敞草皮與稻草捲讓人彷彿置身紐西蘭。1月北上台南小北路的「28 the loft」旅店，由年輕兄弟檔Muska&Eden經營，從裝潢設計到沐浴備品選用，都展現他們獨到的品味，更可包下整家旅店，與摯愛好友在南洋風情的院子裡享受台南夜晚。2月農曆年後出發到宜蘭三星鄉的「雷院子」旅店，純白色外觀與特殊的建築結構靜靜佇立在田野鄉間，屋外生態水池可見鴨子悠游在水上，鄰近梅花湖與三星落羽松祕境，適合春天來一趟放鬆自在鄉野之旅。
難得機會長時間駕乘體驗新世代電動車，KONA Electric有著熟悉的駕駛操作介面，較傳統油車更快速直接的動力傳輸，與更經濟的保養成本是上市以來熱銷的主要因素。官方認證的入門款EV300在滿電狀態下可續航里程高達312公里，二天一夜旅遊行程足以陪同每位旅者上山下海、吃喝玩樂，留下美好紀錄。首波活動即日起於特色旅店網站開放專案訂房，名額有限，即刻訂購。
【HYUNDAI合作旅店資訊】
屏東＿日日旅海 活動日期: 2021／12／18～2022／1／9 訂房網址: https://www.oceandayhotel.com/
台南＿28 the loft 活動日期: 2022／1／15～2022／2／6 訂房網址: https://ameinn28.business.site/
宜蘭＿雷院子 活動日期: 2／12～3／6 訂房網址: http://www.leigardeninn.tw/home.html