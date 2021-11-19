房市／租屋押金怕拿不回來？專家教你這樣做

台灣租屋族不少，通常在簽約租房時，會一併支付一筆押金給房東，待退租時若屋況、設備沒有缺損，再全數退還；但許多人擔心押金若無法順利拿回，又該怎麼辦？專家建議，簽約時要採官方定型化契約，交屋時也要拍照記錄當時屋況，而居住過程中若有設備故障需維修，也要盡快通知房東，避免雙方日後有爭議。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-19 08:00:00
該如何確保自己一定拿得回押金？信義房屋企研室專案經理曾敬德提醒，租屋前可以透過拍照的方式，將屋內屋況、有哪些設備及家具留存，避免退租時與房東有糾紛；租屋過程中則要小心使用、避免破壞，尤其家有幼兒的家庭若是租屋，更要格外留意，避免屋況出現損毀。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，首先，簽約時建議採用官方的定型化契約，較能確保雙方權益；而有經驗的房東，或是受房東委託的仲介人員，通常在交屋給房客時，都會將室內物品、屋況如實點交並做紀錄，若房東或仲介沒有做這個步驟，房客也可以自行拍照，再透過Line傳給房東，象徵「確認現況」，避免日後雙方有爭議。
其次，在居住過程中，難免遇到有設備故障需要修繕，例如冷氣的冷媒需要補充、電燈壞掉等，郎美囡建議，如有類似狀況，均應立刻通知房東並自行拍照做紀錄，千萬不要拖太久都不通知，房東恐會認為是房客未盡到維護責任，不願全部幫忙負擔修繕費用等。另外要注意的是，有時會遇到房客通知房東有設備需修繕，但房東遲遲沒有回應的狀況，這時，房客若要自行修繕，也建議將廠商的報價單、要修繕的項目等，都透過Line知會房東，作為日後雙方討論扣抵房租的依據。