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日式老屋迷人肌理
60多歲的日式木造建築，前身是火鍋店，由目前店主人接手後，小心翼翼地將老屋迷人的肌理完整保留下來，進行最大的改造工程只有一樓為了補強結構用的Ｈ型鋼架。因為房子座落的方位，小小的空間迎來了大量日光，不同的時間到來，都可以感受到迷人的光影變化。
一秒抵達日本茶屋
步上二樓，陽光透著竹簾灑落在鋪滿榻榻米的地板上，書架擺滿了店主自己喜愛的日雜，我們彷彿一秒鐘抵達了位於日本的某間茶屋。
閒適的氛圍令人隨便一待，就舒服地不想離開。牆上貼著二年坂、有樂町、京都…..日本風景照片，顯示著熱愛旅行老闆的旅行足跡，也是店裡的桌號辨識。
桌上籤筒裡放的籤就是當天有的蛋糕口味，遇到選擇困難的時候，索興交給命運。
色彩繽紛的「春漾招牌小戚風」使用的是百分之百天然食材調色，黃色是南瓜，橘色是蕃茄，綠色是抹茶。充滿春意的夢幻漸層色彩搭配奶油與新鮮水果，底層是口感綿密的戚風蛋糕，果感香氣清爽宜人。
景點資訊
自由が丘 長榮街156
地址：嘉義市東區長榮街156號
電話：05-271-6069
時間：12:00-18:00（週一、二休）
網址：自由が丘 長榮街156
這篇文章 嘉義甜點｜抽籤筒決定蛋糕口味 在60年和風老屋中品嚐甜蜜滋味 最早出現於 行遍天下旅遊網