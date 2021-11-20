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嘉義甜點｜抽籤筒決定蛋糕口味　在60年和風老屋中品嚐甜蜜滋味

嘉義甜點｜抽籤筒決定蛋糕口味　在60年和風老屋中品嚐甜蜜滋味
嘉義甜點｜抽籤筒決定蛋糕口味　在60年和風老屋中品嚐甜蜜滋味

行遍天下旅遊網

2021-11-20 07:30:41

散步在嘉義長榮街上，老屋群裡有一間去年夏天剛剛開幕的和風甜點小屋。小屋有股神奇的魔力，容易讓人忘卻時間的存在，熱愛日本文化的店主，因為嚮往東京自由之丘愜意的生活氛圍，希望也能夠在自己的小店中營造出自由且悠閒步調。

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行遍天下2+3月合刊號2019第319期

日式老屋迷人肌理

60多歲的日式木造建築，前身是火鍋店，由目前店主人接手後，小心翼翼地將老屋迷人的肌理完整保留下來，進行最大的改造工程只有一樓為了補強結構用的Ｈ型鋼架。因為房子座落的方位，小小的空間迎來了大量日光，不同的時間到來，都可以感受到迷人的光影變化。

▲60多歲的日式木造建築。
▲60多歲的日式木造建築。
一秒抵達日本茶屋

步上二樓，陽光透著竹簾灑落在鋪滿榻榻米的地板上，書架擺滿了店主自己喜愛的日雜，我們彷彿一秒鐘抵達了位於日本的某間茶屋。

▲2樓空間陽光透著竹簾灑落在榻榻米上。
▲2樓空間陽光透著竹簾灑落在榻榻米上。
▲書架上擺滿了日雜可任意取閱。
▲書架上擺滿了日雜可任意取閱。
▲在日本跳蚤市場買到的古畫很有味道。
▲在日本跳蚤市場買到的古畫很有味道。
閒適的氛圍令人隨便一待，就舒服地不想離開。牆上貼著二年坂、有樂町、京都…..日本風景照片，顯示著熱愛旅行老闆的旅行足跡，也是店裡的桌號辨識。

桌上籤筒裡放的籤就是當天有的蛋糕口味，遇到選擇困難的時候，索興交給命運。

▲桌上籤筒放的是當天有的蛋糕口味。
▲桌上籤筒放的是當天有的蛋糕口味。
色彩繽紛的「春漾招牌小戚風」使用的是百分之百天然食材調色，黃色是南瓜，橘色是蕃茄，綠色是抹茶。充滿春意的夢幻漸層色彩搭配奶油與新鮮水果，底層是口感綿密的戚風蛋糕，果感香氣清爽宜人。

▲色彩繽紛的春漾招牌小戚風。
▲色彩繽紛的春漾招牌小戚風。
景點資訊

自由が丘 長榮街156

地址：嘉義市東區長榮街156號

電話：05-271-6069

時間：12:00-18:00（週一、二休）

網址：自由が丘 長榮街156



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