電鍋煮飯一掀炸顆粒！內行揭真相 網狂讚長知識：賺到了
煮好整桌的佳餚，最不可或缺的就是白飯，而通常我們煮好的白飯看起來都會無雜物，呈現白色一片的樣子，但近日一名主婦表示，自己煮完飯之後，掀開蓋子卻發現米粒旁邊都有一顆一顆詭異的顆粒，讓她嚇壞，結果其真相曝光後，讓不少人直呼「真的長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 14:22:18
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「前幾天去全聯買了白米回家煮，結果打開電鍋發現米粒旁都有詭異的褐黃色顆粒，後來去問了這包白米的廠商，廠商才解答這是胚芽，是技術不簡單的一種白米工法，虛驚一場」。
貼文一出，網友紛紛回應「這是好東西，品質好的米才會有的！真的是賺到了」、「我之前也是這樣....原來是胚芽啊！長知識了」、「這是胚芽，很容易碾掉，可以留下胚芽很強欸！」、「還有留下胚米的工法真的很強，恭喜賺到」、「原來是胚芽！長知識！之前買別牌的也有這樣，還以為壞掉」、「天哪！這米有留胚芽，讚」、「長見識了...這飯的色澤看起來好好吃啊！」
事實上，胚芽米對於人體相對也有不少營養價值，像是可以預防高血脂、高血壓、動脈硬化、糖尿病、便秘等疾病，胚芽米中含有可溶性植物纖維，具有通順腸道的作用，對經常便秘的人大有裨益，可促進腸道蠕動，加快廢物的排出，減少致癌物質對腸道的刺激，是相當高營養的白米種類哦！（編輯：張嘉哲）