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煮鍋燒意麵狂失敗！內行揭「2關鍵」秒逆轉：像外面賣的

▲「鍋燒意麵」在台灣是相當知名的料理。（示意圖／Nownews資料照）
▲「鍋燒意麵」在台灣是相當知名的料理。（示意圖／Nownews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 15:18:41

意麵為一種油炸的蛋麵，為相當知名的麵食，在台灣不少人會拿來做成「鍋燒意麵」，不過近日就有一名網友困擾表示，他買了整箱意麵才發現，不論怎麼煮味道都非常難吃，令他相當苦惱，貼文一出，有網友建議「不同店家麵體口感有差，建議小量測試別買太多」，不過也有人認為「湯頭」也是關鍵：「鍋燒意麵的主體是湯不是麵啊，實際上那個麵你用泡的都行不需要煮！」 

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該名網友今（20）日在PTT貼文，他以「有人買鍋燒意麵的麵條嗎」為題，表示他在蝦皮上買了整箱鍋燒意麵，一煮才發現怎麼弄都不好吃，讓他相當苦惱：「不知道是我煮錯還怎樣，麵體要煮夠時間才會變軟，可是這麵體就容易爛，我吃到好厭世喔。」 

▲麵食的種類相當多元，無論是乾麵、湯麵或炒麵，油麵、意麵或義大利麵，都各自有人喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO買了一整箱意麵，卻怎麼煮都不好吃，對此感到相當困擾。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，不少網友認為麵體很重要，「用久一點就爛了」、「太軟爛的我也不太愛」、「我是放一個撈麵濾網在那邊，然後有點涮一下就起來，時間就要掌握好，還有火候很重要，都微火煮」、「本肥宅鍋燒意麵控，我只會買台南食在福、台中頂益的其他都很有油耗味吃過都不會想吃第二次」、「某些廠商做的才好吃，一般通路買的超級難吃」、「不同店家麵體口感有差，建議小量測試別買太多」。 

也有內行網友指出，「湯頭」也是關鍵之一，「麵不能煮太久會太爛，另外好吃的重點是湯頭」、「鍋燒意麵的主體是湯不是麵啊，實際上那個麵你用泡的都行不需要煮」、「湯頭要另外弄啦」、「秘密是湯頭用烹大師的干貝粉或柴魚粉再加許沙茶醬，比有些鍋燒意麵店還好吃」。（編輯：賴禹妡） 

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