胸狠馬尾妹全濕搭捷運！「過往經歷」遭起底：家長會愛慘
日前有網友在捷運上捕捉到一張全身濕透且身穿白色緊身短袖襯衫的馬尾妹照片，隨後有老司機找出這位擁有超過69萬粉絲的抖音網紅「紳士龍蝦」，而她的「過往經歷」也被起底。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 16:08:19
《NOWnews今日新聞》曾報導《馬尾正妹淋雨搭捷運！「胸前透視」千人羞炸 本尊神到了》，有網友在捷運上拍到一名馬尾正妹身穿白色緊身短袖襯衫、黑色小短裙，但仔細一瞧正妹全身濕噠噠，襯衫都黏在皮膚上面，導致「胸前好身材」藏不住。
這位正妹隨即也被神通廣大的老司機神出本尊，是一名抖音網紅「紳士龍蝦」，IG擁有11萬人追蹤。據《三立新聞網》報導，紳士龍蝦（本名陳雅汶）今年28歲，事實上她曾經是一名國小美術老師，自台南應用科技大學美術系畢業後，有段時間都在台南與老師一同製作多個裝置藝術，本身沒有想過要往網紅圈發展，後來就試試看拍抖音搞笑短片，沒想到受到大家喜愛。
而這張路人拍下紳士龍蝦濕身的美照爆紅後，她本人也相當不知所措，並強調沒有要刻意要賣弄身材，只是因為拍攝工作才穿這身打扮出門，會穿性性感服裝全是因為工作場合需要，希望外界不要再有誤解了。（編輯：潘毅）