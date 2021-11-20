COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

胸狠馬尾妹全濕搭捷運！「過往經歷」遭起底：家長會愛慘

▲馬尾正妹紳士龍蝦因為一張在捷運上的美照爆紅。（圖／翻攝爆廢公社公開版／紳士龍蝦IG）
▲馬尾正妹紳士龍蝦因為一張在捷運上的美照爆紅。（圖／翻攝爆廢公社公開版／紳士龍蝦IG）

編輯中心/綜合報導

2021-11-20 16:08:19

日前有網友在捷運上捕捉到一張全身濕透且身穿白色緊身短袖襯衫的馬尾妹照片，隨後有老司機找出這位擁有超過69萬粉絲的抖音網紅「紳士龍蝦」，而她的「過往經歷」也被起底。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews今日新聞》曾報導《馬尾正妹淋雨搭捷運！「胸前透視」千人羞炸 本尊神到了》，有網友在捷運上拍到一名馬尾正妹身穿白色緊身短袖襯衫、黑色小短裙，但仔細一瞧正妹全身濕噠噠，襯衫都黏在皮膚上面，導致「胸前好身材」藏不住。

▲紳士龍蝦還原當時「因為沒帶傘已經下雨，就趕快去超商買應急的傘」，但在路途過程早已淋濕。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
▲紳士龍蝦還原當時「因為沒帶傘已經下雨，就趕快去超商買應急的傘」，但在路途過程早已淋濕。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
這位正妹隨即也被神通廣大的老司機神出本尊，是一名抖音網紅「紳士龍蝦」，IG擁有11萬人追蹤。據《三立新聞網》報導，紳士龍蝦（本名陳雅汶）今年28歲，事實上她曾經是一名國小美術老師，自台南應用科技大學美術系畢業後，有段時間都在台南與老師一同製作多個裝置藝術，本身沒有想過要往網紅圈發展，後來就試試看拍抖音搞笑短片，沒想到受到大家喜愛。

▲紳士龍蝦過去曾是國小美術老師。（圖／翻攝紳士龍蝦IG）
▲紳士龍蝦過去曾是國小美術老師。（圖／翻攝紳士龍蝦IG）
而這張路人拍下紳士龍蝦濕身的美照爆紅後，她本人也相當不知所措，並強調沒有要刻意要賣弄身材，只是因為拍攝工作才穿這身打扮出門，會穿性性感服裝全是因為工作場合需要，希望外界不要再有誤解了。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀