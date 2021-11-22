豬里肌肉煮完超乾柴！行家曝「昇華秘方」：變軟嫩又多汁
豬肉在台灣人的餐桌上相當常見，其中里肌肉更是超級考驗廚藝的部位。日前就有網友發文提問「里肌肉要怎樣才能煮完不乾柴」，問題立刻有行家分享「昇華秘方」：變軟嫩又多汁。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 00:07:35
原PO在臉書《廚藝公社》上發文提到，自己在美式賣場買了豬里肌肉排，並好奇「除了除了醃後乾煎之外，還能怎麼料理，才會讓比較里肌肉不乾柴？」
隨後立刻有不少人解答「用搥肉器拍打破壞它的組織，外圍筋膜部份，稍微用刀尖劃一下才不會煮了超乾柴」、「用叉子斷筋」、「斷筋，拍肉，沾粉」、「要斷筋，先把白色部份用刀劃斷，然後戳洞，再用鎚子敲，還不行就加點木瓜粉」、「要拍斷筋膜，醃鹽巴胡椒一點酒跟蒜末就好吃」。
另外也有行家從醃料來切入回應，「先用鹽加米酒抓醃，然後冷藏靜置一個晚上，之後怎麼料理都不會覺得肉老老柴柴的了」、「在醃漬時加入無糖優格也能讓肉質軟化柔嫩，泡一個晚上，保證鮮嫩多汁，還會有淡淡的奶香」、「會柴的肉都要太白粉抓醃過」、「醃料放完後放太白粉醃一下，幾乎所有肉都適用」、「我都在表面抹點薄薄的太白粉！放置一下就下鍋」。（編輯：潘毅）