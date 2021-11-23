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被林映唯「頭靠胸膛」　許書豪心臟跳超用力

▲許書豪拍新歌MV有點緊張。（圖／華納音樂提供）
▲許書豪拍新歌MV有點緊張。（圖／華納音樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-23 00:00:00

HAOR許書豪2021年加盟華納首支單曲《Touch Control》於昨（22日）全面數位上架；歌曲傳達網路世代透過社群談情說愛的現象，述說在感情中因為隔著距離帶給人捉摸不定的不確定感。而MV中許書豪與女主角透過厚厚的螢幕猜測彼此心意，令人摸不著頭緒卻又好玩刺激，最後才發現原來都只是自己的一廂情願。

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▲許書豪推出新單曲《Touch Control》。（圖／華納音樂提供）
▲許書豪推出新單曲《Touch Control》。（圖／華納音樂提供）
導演將拍攝場景打造為HAOR的內心世界，過程中與螢幕對戲的過程讓他笑說很考驗演技之外；在拍攝與女主角林映唯舞蹈互動，並把頭貼在HAOR胸膛時，HAOR也笑說自己心跳快到對方都聽得到，坦言自己在拍這幕想到要跳舞就有點緊張，林映唯也笑說HAOR心跳有力到「彈」到耳朵都有感！

《Touch Control》MV昨晚19:30在HAOR許書豪YouTube官方頻道正式首播。而《Touch Control》同時是八大戲劇台在11月28日即將播映的韓劇《現正分手中》片頭主題曲。

▲《Touch Control》MV已上線。（圖／華納音樂提供）
▲《Touch Control》MV已上線。（圖／華納音樂提供）
曾入圍金曲獎「最佳國語男歌手」的HAOR許書豪，睽違近1年再次推出新歌《Touch Control》，更是他加入華納音樂的首支單曲！對此HAOR表示：「2021年不知不覺就走到尾聲，很開心跟大家分享好消息，也很期待跟華納一起創下更多里程碑！」

▲許書豪曾入圍金曲歌王，實力備受肯定。（圖／華納音樂提供）
▲許書豪曾入圍金曲歌王，實力備受肯定。（圖／華納音樂提供）
而一向喜歡用時事、社會現象作為寫歌靈感的HAOR，在新歌中也以網路世代的愛情為題，HAOR分享：「很多人現在都是透過社群或交友軟體找尋對象，常常因此就被迷惑，甚至以為跟對方已經在一起了，但最後發現其實都只是自己的想像，甚至是一場空也說不定。」歌詞以輕鬆略帶幽默的口吻寫下網路世代的愛情模式。

MV中，導演將場景打造為HAOR的內心世界，一旁的落地螢幕更「裝進」了HAOR的雲端情人，兩人在一來一往的互動過程中，也能時不時看見HAOR開心、著急、不知所措等各種情緒轉折。然而MV尾聲螢幕的突然斷訊，也像瞬間將觀眾拉回現實，發現這一切都是一場空。

HAOR聊到這次場景的空間設計讓他很放鬆，感覺像是自己的工作室，但最讓他感到挑戰的是必須單獨跟螢幕演獨角戲，HAOR說：「一開始還覺得有點尷尬，不過到最後心裡是覺得豁出去了！」笑說自己演技因此進步不少。

而HAOR在MV中與女主角林映唯也有一段舞蹈肢體的互動，其中一幕林映唯必須把頭靠在HAOR的胸膛，但在當導演一喊「卡」，HAOR笑說靜止狀態時才突然發現自己心臟跳得很用力，快到對方都聽得到，表示自己因為要記這一段看似簡單的舞蹈突然感到有些緊張，而女主角則笑說HAOR的心跳有力「彈跳」到連耳朵都有感！

▲許書豪（左三）與林映唯（右三）舞蹈互動。（圖／華納音樂提供）
▲許書豪（左三）與林映唯（右三）舞蹈互動。（圖／華納音樂提供）
2021年正式加入華納音樂的許書豪，除了期待未來有更多合作機會，也預告今年將推出全新EP，敬請樂迷們拭目以待。（編輯：楊穎軒）

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