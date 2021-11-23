被林映唯「頭靠胸膛」　許書豪心臟跳超用力

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《Touch Control》MV昨晚19:30在HAOR許書豪YouTube官方頻道正式首播。而《Touch Control》同時是八大戲劇台在11月28日即將播映的韓劇《現正分手中》片頭主題曲。
曾入圍金曲獎「最佳國語男歌手」的HAOR許書豪，睽違近1年再次推出新歌《Touch Control》，更是他加入華納音樂的首支單曲！對此HAOR表示：「2021年不知不覺就走到尾聲，很開心跟大家分享好消息，也很期待跟華納一起創下更多里程碑！」
而一向喜歡用時事、社會現象作為寫歌靈感的HAOR，在新歌中也以網路世代的愛情為題，HAOR分享：「很多人現在都是透過社群或交友軟體找尋對象，常常因此就被迷惑，甚至以為跟對方已經在一起了，但最後發現其實都只是自己的想像，甚至是一場空也說不定。」歌詞以輕鬆略帶幽默的口吻寫下網路世代的愛情模式。
MV中，導演將場景打造為HAOR的內心世界，一旁的落地螢幕更「裝進」了HAOR的雲端情人，兩人在一來一往的互動過程中，也能時不時看見HAOR開心、著急、不知所措等各種情緒轉折。然而MV尾聲螢幕的突然斷訊，也像瞬間將觀眾拉回現實，發現這一切都是一場空。
HAOR聊到這次場景的空間設計讓他很放鬆，感覺像是自己的工作室，但最讓他感到挑戰的是必須單獨跟螢幕演獨角戲，HAOR說：「一開始還覺得有點尷尬，不過到最後心裡是覺得豁出去了！」笑說自己演技因此進步不少。
而HAOR在MV中與女主角林映唯也有一段舞蹈肢體的互動，其中一幕林映唯必須把頭靠在HAOR的胸膛，但在當導演一喊「卡」，HAOR笑說靜止狀態時才突然發現自己心臟跳得很用力，快到對方都聽得到，表示自己因為要記這一段看似簡單的舞蹈突然感到有些緊張，而女主角則笑說HAOR的心跳有力「彈跳」到連耳朵都有感！
2021年正式加入華納音樂的許書豪，除了期待未來有更多合作機會，也預告今年將推出全新EP，敬請樂迷們拭目以待。（編輯：楊穎軒）