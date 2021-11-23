失業後搞笑商演影片流出？陳柏惟說4個字萬人笑炸

前基進黨立委陳柏惟被罷免後，轉行當搞笑藝人？近兩日網路流傳一支短影片，畫面中6個男子搞笑穿女裝、戴古代宮廷假髮搞笑跳舞，影片標題卻是「陳柏惟面臨政治生涯危機，被迫商演辛酸畫面流出」，陳柏惟在臉書感嘆「只能說假訊息十分惡劣，我已經承受多年」，一夜引來上萬人按笑臉，還有人詢問商演價碼。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-23 11:39:04｜2021-11-23 11:53:46
這支10幾秒的影片，兩天前開始在網路散播，陳柏惟昨夜po文後，今（23日）大部份被youtube移除。影片疑在飯店拍攝，6名男子穿上女睡衣、頭戴古代宮廷仕女頭套，在臨時拼起來的床上搞笑跳舞，男子們拿浴巾當水袖、垃圾桶當鼓，影片最後，中間單眼皮微胖男子跳到仆倒在床，歡笑氣氛讓人噗哧一笑，標題卻是敏感的「陳柏惟面臨政治生涯危機，被迫商演辛酸畫面流出」。
陳柏惟目前擔任中二立委補選民進黨候選人林靜儀競選總幹事，立委解職後，先被謠傳接受民進黨酬庸，擔任「電競政策委員會會長」爽領10萬月薪，他澄清自己原是無給職的「榮譽會長」，現在已卸任，現在又有影片指他「下海」，他無奈的在臉書說「假訊息，這不是我」，卻讓朋友們笑翻。
網紅鳳梨留言問「如果有的話…一場收費多少…？」陳柏惟秒回「你的話共演免費啦！」台中市立委莊競程反串「接這種商演也太辛酸了 」，還有人裝哭說「看了很不捨啊」、「都穿這麼少了還觀看次數0，真的辛酸 QQ」。也有人覺得「主角」只是稍胖，但真的很像3Q失散的兄弟，有人批評影片「到底是傷眼還是商演」、「感覺就很中國!!!台灣有人會扮成這樣嗎？」