Costco貝果冰後乾又硬？老饕曝「1妙招」回春：口感升級
美式賣場Costco的貝果美味又便宜，一直都是販售的熱門品項，不過缺點是一次購買就是2袋12個入，讓許多民眾還來不及吃完，就已經開始發霉，因此許多主婦會放進冷藏或是冷凍來保存，等要食用的時候在用「1妙招」恢復Q彈口感。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 21:52:19
根據原PO於《PTT》表示，家中冷凍庫多了兩串costco貝果，應該是媽媽自己去購買的，但是無論拿去烤、蒸或煎卻都好乾硬，甚至連拿去泡牛奶也不怎麼好吃，讓他疑惑的問貝果是不是沒有想像中的好吃，還是說拿去冷凍後就沒救了?
貼文一出，不少主婦提供恢復Q彈口感的妙招，就是加熱前在表面噴灑一點水，「冷凍之前要橫切，烤之前噴水」、「烤前貝果噴水，烤約200度3-5分鐘」、「如果只有電鍋就墊濕廚房紙巾乾蒸」、「噴濕拿去微波，不錯阿」、「冷凍直接拿去氣炸口感蠻OK的，外面酥裡面軟」。
實際上放進冷凍或是冰箱，會讓出爐軟Q的貝果、饅頭等烘焙物乾燥化，若是直接送進烤箱、微波爐，就會變成又乾又硬難以入口，因此只要在表面噴灑清水，讓麵團重新吸收水分，就能夠恢復Q彈口感，不過冰越久越影響新鮮度，還是建議購買後盡早食用完畢。（編輯：鍾怡婷）