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▲醫美集團李兆翔醫師為威塑脂肪雕刻國際原廠認證講師。
「不要覺得脂肪只有罪惡，其實手術抽出的脂肪在精純化過後，可以變成幫助臉部輪廓恢復柔順豐潤的液體黃金。」醫美集團羅國銓醫師補充，皮膚自然老化的過程會導致臉部軟組織與膠原蛋白流失，所以許多輕熟齡以上的患者會發現夫妻宮（太陽穴）、眼窩、臉頰、法令紋等部位變得越來越凹陷，不僅視覺上憔悴衰老，還會給人一種不好相處的錯覺，利用二代威塑抽脂手術抽出的乳糜化脂肪精緻回填至臉部凹陷區域，一般待3-6個月脂肪與組織融合穩定後，在體重保持一致的前提下便幾乎不會再有消退，若將預算拉長遠時間來看，是更值得投資的優質選擇。
▲醫美集團羅國銓醫師說明，利用手術抽出的脂肪回填至臉部凹陷處，待脂肪與組織融合穩定後便幾乎定型，換算下來CP值比定期填充注射的玻尿酸或膠原蛋白增生劑更高。
醫美集團王冠穎醫師表示，隨著美容醫學的發達，自體脂肪補臉目前已開發出新的脂肪溶液，也是俗稱的：自體脂肪液體黃金，透過特定結構微米幾何隔板精萃出的均質微粒化威萃脂肪溶液，不只能運用在大面積的臉部輪廓立體回填，對於較難處理的淚溝、黑眼圈、頸紋等細緻部位亦能做到精準改善，術後自然持久的修飾效果廣獲好評；近期知名藝人田家達也因為黑眼圈的困擾決定進行脂肪溶液眼下回填，術後黑眼圈淡化了約兩個色階，讓家達整體更顯神采奕奕，治療效果令他非常滿意。
醫美集團王冠穎醫師總結，民眾若有抽脂或自體脂肪補脂等需求，建議可透過衛福部查訊系統得知美容醫學品質認證合格的院所名單，尤其像是威塑抽脂的技術門檻高，更建議需找專精抽脂的整形外科醫師執刀，以保障自己的權益與醫療安全，另外在接受手術後也應同步搭配飲食管理、運動健身等規劃，方可使抽脂、補脂的成果維持得更加理想哦。
▲醫美集團王冠穎醫師叮嚀，若有抽脂或自體脂肪補脂等需求，建議都要向醫師諮詢清楚，以保障自己的權益與醫療安全。
資料來源：健康醫療網 疫情趨緩年前抽脂手術回溫！ 威塑巨量抽脂合併回填技術夯
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