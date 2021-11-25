特企／雅詩蘭黛甜蜜聖誕獻禮　無法出國也能感受紐約氛圍

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雅詩蘭黛邀請新世代男神－陳昊森分享聖誕暖心送禮秘技「用得到才能讓禮物更有價值」
每年聖誕節，相信不少人都會為了朋友、公司以及家人間的交換禮物苦惱，畢竟送禮一門學問！今年雅詩蘭黛邀請新世代男神－陳昊森，讓他以男生的角度分享聖誕暖心送禮技巧！男神陳昊森提到：「我是一個很實際的人（笑），因為我覺得對方喜歡且用得到最重要，會拿出來使用會讓這個禮物更有價值，如果是挑禮物給家人，我會選他們平常會用到的彩妝品（ 媽媽跟姊姊是雅詩蘭黛的愛用者），趁機幫他們補貨，若是朋友間要交換禮物，我會選比較特別的限定版禮盒，希望收到的人可以感受到最度一無二的心意。」
提到今年聖誕節計畫男神陳昊森表示：「最近都在忙電影拍攝，今年聖誕節應該也是在忙拍戲，但若有時間希望可以多一點時間陪家人，吃頓飯，準備一些喜歡的禮物給他們，讓他們知道我即使再忙也都陪在他們身邊。」
最懂挑暖心的聖誕禮都在雅詩蘭黛 與遠東百貨徐雪芳總經理一起歡慶聖誕佳節
今年首次在台灣度過聖誕，台灣雅詩蘭黛集團執行董事總經理 Jean-Alexandre Havard特地準備一份心機聖誕禮「奇幻聖誕粉嫩美唇組」，送給新世代男神－陳昊森，日常注重細節的陳昊森對於這份禮物十分驚喜，開心表示：「這超酷的，我很喜歡!! 因為男生平常不太會擦唇膏，但這款潤唇膏可以微潤色，在鏡頭前面看起來有好氣色又很自然，很推薦男生也要試用看看。」此外，陳昊森也精心準備一份紐約空運來台聖誕好禮「奇幻聖誕歡慶禮盒組」，獻給每天行程滿檔的遠東百貨徐雪芳總經理，延續奇幻糖果屋的甜蜜氣息，這款限量的禮盒裏頭包含許多限量的彩妝品，讓忙碌的徐總經理可以完美動人！
雅詩蘭黛「奇幻聖誕糖果屋」活動場次
京站時尚廣場 11/20 - 2022年1/5
新光三越台北南西店 11/22 - 11/28
板橋大遠百 11/22 - 12/5
新光三越台中中港店 11/24 - 11/30；12/20 - 12/27
遠東百貨嘉義店 11/25 - 12/1
高雄漢神巨蛋購物廣場 12/1 - 12/5
新光三越台北信義新天地A8館 12/13 - 12/19
高雄漢神百貨 12/16 - 12/22
台中中友百貨 12/16 - 12/19
新光三越台北信義新天地A11館 12/20 - 12/27
SOGO百貨台北復興館 12/21 - 12/26
新光三越台南新天地 12/21 - 12/27
SOGO百貨中壢店 12/28 - 2022年1/2
更多活動內容快到雅詩蘭黛官網旗艦店：https://lihi1.com/VpMMP