湯圓哪種口味最優？不只芝麻花生 「這款」竄出成大黑馬
天氣一變冷，就是到了喝湯的季節，除了火鍋以外，有不少人喜歡煮湯圓，熱騰騰的甜湯搭配Q軟飽滿的內餡，總是讓人瞬間獲得滿足。但提到台灣人愛吃的湯圓，不免就會引起「甜鹹兩派之爭」，而最近一名網友突然想起去年去年還跟妹妹爭吵最愛吃的湯圓口味，貼文一出立刻引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 10:52:41
該名網友在《Dcard美食板》發文「最喜歡湯圓哪種口味？」，表示自己去年還跟妹妹爭吵哪款湯圓口味最好吃，而原PO自己最愛花生口味的綿密口感，妹妹是芝麻派，爸媽則最愛鮮肉湯圓。後來原PO與同學聊天才知道，市面上還有一些特殊湯圓口味如流沙、黑糖奶茶、草莓煉乳、抹茶以及巧克力等等，因此想詢問大家都喜歡什麼口味的湯圓？
PO文一出，果然立刻引起網友紛紛表達自己的意見，其中芝麻、花生與鮮肉口味不意外地成為大多數人的最愛，「芝麻+花生，雙重享受」、「我愛鮮肉湯圓，甜的很容易膩但鹹的可以一直吃，還可以加菜加瘦肉加香菇」、「花生喇有夠好吃，芝麻第二名，其他都很普，奶茶爆甜，草莓很詭異，其他個人不愛跟不敢吃哈哈所以沒買過」、「厚，芝麻才是第一啦」、「芝麻是真理啊啊！有一款是小湯圓包花生餡的也很好吃」、「我也是最喜歡花生湯圓！芝麻的雖然也不錯，但花生我比較喜歡」、「甜：花生湯圓派，其他都是邪教，鹹湯圓加茼蒿菜！！好ㄘ」。
另外也有不少人推舉抹茶口味的湯圓，成為這次的大黑馬，「當然是抹茶啊，無條件抹茶，好辣，花生第二，芝麻給你第三」、「抹茶、芝麻」、「花生芝麻抹茶，三重享受」、「超愛抹茶跟花生」、「芝麻派和抹茶派」，除此之外，也有人提到「紅豆，因為不敢吃芝麻也不敢花生」、「芋頭口味！召喚芋頭控」、「喜歡紫米湯圓」、「客家湯圓很好吃餒」、「花生和流沙超好吃」。（編輯：陳珮瑜）