冬天賴床最困擾？南部人爆1事哭了：好羨慕 台人全笑瘋
近日受到鋒面及東北季風的影響，全台溫度下降不少，也證明時序開始進入冬天，民眾又要將厚重的衣物整理出來，隨時注意保暖。近日，就有網友分享自己面對冬天的三大困擾，結果意外釣出南部人的冬天心中無法抹平的傷痛，笑翻不少網友，引發迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 07:55:46
原PO在「Dcard」貼文指出「11月開始明顯感受到天氣愈來愈冷！冷就算了還搭配下雨嗚嗚！然後我也開始遇到幾個問題，包括每天都要賴床....有時候還會賴床一小時以上；很難控制食慾....什麼薑母鴨、火鍋等等的，朋友約了就會去，都是一些很罪惡的食物，尤其冬天很容易肚子餓；總覺得冬天的衣服特別好看，大衣、多層次穿搭、毛帽、靴子等等，每次都噴了一堆錢嗚嗚！」
貼文一出，網友紛紛回應「真的有夠難起床，煩死了」、「冬天的衣服好貴！可是又忍不住一直買」、「冬天穿搭真的好看，可是真的貴不少」、「常常被靜電電到操灰搭」、「還有靜電也是讓人很火大＝＝」、「坐上馬桶的那一刻，像觸電一樣」、「因為一直下雨所以衣服都曬不乾」、「最近冬天開水龍頭都會被電到，害我有點怕怕的」、「三點全中，冬天衣服真的好好看一直噴錢」。
不過，也有不少南部網友爆笑表示「南部根本不會穿到大衣，但南部人有個特色，只要有點變冷，路上的中年人和老人家，就會開始穿羽絨衣，基本上年輕人一件薄長袖加一件防風外套就可以了」、「別說了，南部根本沒有冬天，想穿大衣都韓國歐巴機會都沒了QQ」、「我們前幾天還快30度呢！熱爆，沒辦法在嘉義穿大衣當韓國歐爸QQ」、「南部低於25度就會出現羽絨衣....我真的打死不穿，不想變球」、「身為住在南部的我，好羨慕能穿大衣在街上走的人啊....。」（編輯：張嘉哲）