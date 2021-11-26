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一蘭拉麵強在哪？老饕列「2優勢」點頭認了：排隊也要吃

▲一蘭拉麵台中分店近日新開幕，造成排隊風潮。（圖／記者金武鳳攝)
▲一蘭拉麵台中分店近日新開幕，造成排隊風潮。（圖／記者金武鳳攝)

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 09:19:22

一蘭拉麵近日在台中設立據點，一開幕立即引起大量民眾排隊搶吃，甚至要排上59個小時才有機會品嚐美味拉麵，熱門程度令網友都大吃一驚，對此就有一名網友好奇問「一蘭拉麵到底好吃在哪？」想知道為何大家不惜排這麼久的隊也要吃，貼文一出立即引起熱議，許多支持者秒喊：「真的好吃啊，打掉一堆鹹到爆的拉麵，就算排隊也要吃」、「超好吃，我每個月吃一次」、「湯頭、麵條這兩個就輾壓一堆了」。 

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該名網友昨（25）日在PTT貼文，他以「一蘭拉麵到底好吃在哪？」為題，表示近期一蘭拉麵在台中開幕，馬上造成風潮，許多當地人都到現場排隊，而過去一蘭拉麵在台北開幕時，也是有許多人為了吃上一碗排好幾個小時，讓他不能理解，好奇問：「所以一蘭到底好吃在哪？是哪一點值得大家這樣瘋狂排隊？有沒有八卦？」 

▲超人氣一蘭拉麵，以一味天然助骨拉麵美味征服全球饕味味蕾。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.18)
▲許多網友喊支持一蘭拉麵的原因是好吃、很符合台灣人的口味。（圖／記者金武鳳攝)
貼文一出，網友紛紛留言，「排越久越餓，越餓越好吃」、「就覺得好吃的說好吃覺得普通的說普通」、「拉麵有什麼好值得排隊的，要排隊就不吃」、「我覺得蠻好吃的，不過沒到需要排隊」、「24小時你深夜也只有這家拉麵」、「就普通好吃，不會太重口太濃很合一般台灣口味」、「一蘭也沒這麼不堪，就穩定的入門款」。 

不過，不少人指出，「超好吃，我每個月吃一次」、「覺得很普的話，大概你對拉麵沒興趣」、「拉麵界的鼎泰豐啊，穩定好吃」、「好吃啊，座位1格很不錯」、「湯頭、麵條這兩個就輾壓一堆了」、「吃過日本各地拉麵，還是一蘭合台灣人口味，排隊不意外」、「其實打趴同價位的拉麵，就我吃過的感覺」、「一蘭真的好吃，去日本都吃好幾次」、「真的好吃啊，打掉一堆鹹到爆的拉麵，就算排隊也要吃」、「好吃，是我覺得拉麵應該有的味道」。（編輯：賴禹妡） 

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