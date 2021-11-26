全聯肉片見「整排小孔」！她怕爆：能吃嗎？ 內行抖真相
知名連鎖超市「全聯」因時常販售優惠商品而廣受台灣消費者喜愛，不過近日卻有一名網友表示，她在全聯買到的火鍋肉片上頭竟有密密麻麻的小孔，讓她看了感到很害怕，不知道還能不能吃，貼文一出，有內行網友一看馬上給出解答：「那是切肉機上固定肉塊的痕跡吧」、「這是機器留下的，正常情況」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 13:30:51
該名網友昨（25）日在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示在全聯買火鍋肉片後，打開發現肉片上有一點一點密集的小孔，且還都是在脂肪上，不過之前購買時卻沒印象有看過，讓她擔心問：「是正常的嗎？不禁讓我聯想到注脂肉⋯⋯」
貼文一出，網友們忍不住吐槽，「注脂只聽過和牛，也是讓油花好看一點，豬五花就沒那個價值啊」、「這個需要抽脂不是注脂」、「可以先搞清楚經濟價值問題，再聯想到有沒有注脂」、「注脂也要有那個價值，幾塊錢的還注脂實在沒必要」、「注脂肉是對和牛要油花均勻賣個好價錢，妳這是五花豬不用注，油就很多了」。
另外，也有網友解釋小孔的真相，「那是切肉機上固定肉塊的痕跡吧」、「機器切削下，跑到引導輪，再跑到傳送帶上，引導輪上都是尖刺，有一點小洞正常的」、「是切肉機的痕跡」、「自動切肉的緣故」、「要固定肉呀才不會跑！只是妳剛好買到固定住肉的那面而已」、「應該是切片時固定豬肉的那一段」、「這是機器留下的，正常情況」、「切肉機需要固定住才能削肉片」。（編輯：賴禹妡）