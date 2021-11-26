排骨湯怎煮才入味？婆媽「1招」超美味：湯頭鮮美不混濁
排骨湯是冬季燉湯的好選擇，但看似簡單的料理，其實也要耗費不少的功夫。近日，就有主婦好奇發問，為何自己的排骨湯怎麼燉都不軟不入味？貼文一出，引來許多高手曝光解答，並且分享自己湯頭鮮美不混濁的排骨湯秘訣。
編輯中心/綜合報導
2021-11-26 16:59:49
根據原PO於《家常菜》發文表示，自己在煮大黃瓜排骨湯，但湯裡的排骨都煮不爛，從圖片中可以看到大黃瓜已經燉到發黃軟爛，並被原PO撈起來放置一旁，排骨則繼續用小火，但即便已經滾半小時以上了，肉卻還是不會爛。
貼文一出，就有主婦表示秘訣就是先用電鍋悶煮排骨，「排骨用開水先洗乾淨，接著將排骨放入電鍋燉過，記得加少許鹽巴幾滴米酒，半個小時後撈起排骨，在加入大黃瓜用瓦斯爐煮，這作法，湯鮮美又不會濁」、「排骨川燙後放碗水先用大同電鍋蒸過，比較省時！之後再加水跟大黃瓜一起用瓦斯爐煮」、「把排骨再放進電鍋煮一次，就可以美味上桌了」。
也有不少人指出原PO的排骨買錯種類才會燉不軟嫩，「這排骨看起來應該是小排吧，小排比較不適合煮湯」、「下次可以跟賣豬肉的攤販說，要買梅花排，或者跟他說，要燉湯的，要比較軟的部位，就會切給妳了。」、「用梅花排或軟骨比較好煮」。（編輯：鍾怡婷）