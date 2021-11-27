排骨湯怎煮才專業？內行丟「神菜」救整鍋：湯頭又甜又暖
白蘿蔔料理方式多元，其中不少人常會將其與排骨搭配熬成湯，口感不僅鮮甜還十分清爽，尤其現在11、12月正式白蘿蔔盛產季節，許多婆媽都會在家動手燉湯。近日，就有網友分享自己煮蘿蔔排骨湯時，還會在額外丟入一樣蔬菜，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 14:51:17
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「我自己煮蘿蔔排骨湯的時候，很喜歡把白色的花椰菜也丟進去煮，軟爛又非常好吃！有人跟我一樣作法嗎？還是會加什麼特別的？」只見貼出的照片，蘿蔔排骨湯中有玉米、貢丸等常見食材，不過最特別的就是白花椰菜，是較少人會加入的蔬菜類。
貼文一出，網友紛紛回應「沒試過玉米跟花椰菜，下次試試看」、「花椰菜真的是第一次看到」、「沒丟過花椰菜欸」、「我還真的沒丟過花椰菜」、「我還從來沒這麼煮過，下次會試試，謝謝分享」。
另外，也有不少嘗試過的網友表示「個人是很喜歡白色花椰菜的，無論是當主角的清炒或者當配角的襯托各種食材，還有煮湯都好吃」、「白花椰菜煮湯真的很好吃，尤其這種清湯，湯很甜」、「以前媽媽會在白花椰菜湯裡加排骨和高麗菜一起煮，湯頭超甜」、「花椰菜煮得爛爛的超好吃」、「加花椰菜真的很內行，湯變甜也會煮得爛爛的，很棒」、「白花椰菜帶鮮甜、搭配蘿蔔、玉米！整鍋湯又甜又暖」。（編輯：張嘉哲）