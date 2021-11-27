和牛涮吧台「發霉長香菇」！她愣：現採現摘 王品回應了
不少人冬天最愛吃熱呼呼的火鍋，不過，就有一名女網友抱怨，近日去吃王品旗下火鍋「和牛涮」，竟然看到蔬菜吧台區的縫隙裡有「一排香菇」，讓她質疑「環境清潔有在控管嗎」，對此，王品也回應了。
編輯中心/綜合報導
2021-11-27 15:02:59
該名女網友昨（26）日在臉書社團《爆料公社二社》發文，表示自己去王品和牛涮吃火鍋，豈料到蔬菜區自助吧準備夾菜，卻發現木製吧台與鐵板的縫隙中，竟然長出「一排香菇」。
看到這一幕的原PO超級傻眼，不禁在文末嘲諷「王品新鮮小農服務，現在也搞現採現摘服務了嗎，蔬菜區每天都會補貨不知道幾次的地方，木頭比發霉還了不起，直接長出香菇喔！不知道環境清潔在控管嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「現採現煮最營養」、「怕爆」、「現採新鮮」、「標榜新鮮的概念」、「裝置藝術啦」、「好恐怖」、「明明菇長得很漂亮，看到照片卻忍不住想嘔一下」、「果然生鮮且無毒」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者也致電給王品公關，得到的回應則如下，「我們誠摯感謝貴賓的提醒，同仁已全面檢視店內各處細微角落，並連夜徹底清消環境。我們重視食安、傾聽顧客意見，歡迎貴賓再回到店裡，檢視改善的結果，並接受我們的致意」。（編輯：郭佩蓉）