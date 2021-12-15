自然捲四大困擾是啥？冠軍「秋冬」讓人抓狂 整個情緒差
台灣人多數有自然捲的煩惱，無論是外圍或內層，只要有自然捲，總是讓頭髮看起來不夠柔順，尤其進入秋冬季之後濕氣重，不只讓頭髮容易毛躁、扁塌，有自然捲困擾的人，頭髮更是遇到水氣就容易亂翹，花費好多時間吹整的髮型，遇到濕度一變高就前功盡棄，有夠不受控制！你也有和大家一樣的美髮困擾嗎？《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫，追蹤了最近一年內「自然捲」話題的網路聲量表現，曝光網友們熱議的自然捲四大煩惱，排名第一位容易毛躁的困擾，以壓倒性近4千則數，遠遠超過其他頭髮煩惱。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-15 07:30:00
對於自然捲的人來說，「容易毛躁」不只令髮質看起來很差，更是難以整理的首要困擾。而另外三大煩惱，則依序為：須定期燙直、容易打結與容易亂翹等問題。
「被自然捲困擾很久」，網友大嘆「真的是受夠了我的蓬蓬毛躁頭髮」，尤其現在秋冬陰雨季節來臨，「一出門淋雨就毛躁自然捲，真的母湯」等意見也很多。不少民眾建議可做「縮毛矯正」（俗稱「離子燙」的一種），可以讓頭髮更好整理，且看起來比較柔順。
但隨著頭髮生長，需「定期燙直」的情形，也讓不少網友表示「每三個月就會去燙一次，好傷髮」，「自然捲一次要燙2500～4500元」，不只傷髮質也傷荷包。
日前《NOWnews今日新聞》便曾報導3大洗頭壞習慣導致落髮，曝光秋天比春天落髮量高4倍的驚人事實，建議大家先從洗髮觀念開始導正。而且吃太辣、洗太熱都容易導致掉髮危機，中醫師建議養髮前要先養肝腎，再次提醒愛漂亮的女生，平時要先把頭髮基礎照護好，才有本錢做造型。
而有自然捲困擾的人，想追求美髮柔順，必須更注重熱傷害導致頭髮問題越來越嚴重，適當以護髮產品先打底，並完整清潔和養護，才能持續保護秀髮擁有承受染燙熱傷害的強健力。