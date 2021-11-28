冬日皮膚缺水！營養師曝「心機美食搭配」：邊吃邊變美

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肌膚水分的來源當然是由體內產生，除了往臉上、身上塗塗抹抹之外，記得要多喝水，每公斤需要30c.c.的水，假如一個50公斤的女性，一天則必須喝上1500c.c.以上的水才足夠。
二、維生素C
維生素C不僅具有美白作用、可對抗抗斑點形成，也可以幫助膠原蛋白合成，讓皮膚看起來Q彈不鬆垮，建議的食材有：柑橘類水果（包含柳丁、橘子、香吉士等）、芭樂、奇異果、草莓、紅椒等蔬果。
三、β-胡蘿蔔素及維生素A
β-胡蘿蔔素是維生素A的前驅物，吃進體內會轉變成維生素A，維生素A則有保護皮膚和黏膜健康的作用、可以預防皮膚的損傷及角質化、保持皮膚的完整性及避免水分蒸發、皮膚乾燥及粗糙。建議的食材有:南瓜、紅蘿蔔、番茄、花椰菜、菠菜、地瓜、空心菜、蛋黃、動物肝臟等。
四、維生素E
具有很強的抗氧化功能，能幫助皮膚對抗自由基的破壞、恢復肌膚彈性及延緩老化。建議食材：小麥胚芽、胚芽油、大豆油、芝麻油、深綠色蔬菜等。
五、必須脂肪酸
必須脂肪酸是構成神經醯胺(賽洛美)的重要原料，而神經醯胺是肌膚保濕抗老的重要物質，缺乏必須脂肪酸就無法合成足夠的神經醯胺，而造成皮膚乾燥、脫屑、衰老等現象。必須脂肪酸來源有:深海魚、各式堅果、葵花油、亞麻仁油、奇亞子、酪梨等。
六、優質蛋白質
蛋白質是製造膠原蛋白的主要材料、也是修復受損皮膚 、使皮膚組織再生的重要原料，如果體內蛋白不足，膠原蛋白製造下降，並減少皮膚的保水性及彈性，而導致皺紋、細紋產生。建議食材：大豆製品（黃豆、黑豆、毛豆）、肉類、魚類海鮮、牛奶、優酪乳、起司、雞蛋等。
營養師建議的簡易早餐和點心搭配：
1. 無糖優酪乳一杯＋堅果一平匙+芭樂一顆
2. 水煮蛋一個+中型地瓜一顆+無糖堅果奶一杯
3. 蔬果沙拉一盤+黑芝麻牛奶一杯
以上建議食材都可以混搭食用，挑選食物時依照上方六項原則：多喝水、維生素C、β-胡蘿蔔素及維生素A、維生素E、必須脂肪酸、優質蛋白質，吃的均衡就可以擁有Q彈美肌喔。（編輯：李惠婷）
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