自然捲與毛毛頭的救星！「這款」日本必買神器曝光

許多女孩面對頭髮問題，都會拿出離子夾、電棒等整髮器來搞定，尤其自然捲的毛躁、亂翹困擾，不好好處理真的很惱人。但質感好的離子夾往往所費不貲，人氣超高的整髮神器Dyson究竟好不好用，到底在多數網友間評價如何？現在就來曝光大家熱議的離子夾品牌，為自己做好入手前的準備功課吧。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-15 07:31:00
提醒愛漂亮的女生，平時要先把頭髮基礎照護好，才有本錢做造型，尤其秋天比春天落髮量高4倍，《NOWnews》曾報導3大洗頭壞習慣導致落髮，建議大家先從洗髮觀念開始導正。而且吃太辣、洗太熱都容易導致掉髮危機，可看看中醫師建議養髮前要先養肝腎的觀念。
觀察《Social Lab社群實驗室》社群口碑資料庫，追蹤了最近一年內關於「自然捲」話題的網路聲量表現，曝光網路聲量排行前六大離子夾品牌。來自英國口碑極好的高價位品牌「Dyson」及「ghd」，獲得不少討論，尤其Dyson的「智慧溫控」技術，獲得不少網友讚賞「買過很多支無線，但溫度真的都不高，這溫度我真的太愛了」、「真的很好用，去櫃上試用完不帶走它會對不起自己的那種」。
而ghd則以良好的「造型性能」，成為不少網友推薦的原因，「ghd平板夾超好用！無線的很方便」、「用了ghd以後，整理頭髮對我而言超級方便」的正面評價很多。
然而最受網友青睞的冠軍，是來自日本的「SALONIA」，因好看的外型設計、划算的CP值，被許多網友推薦「去日本必買」！便有網友直說「之前去日本的時候看到聯名迪士尼款，真的美到哭」。
同為日本品牌的「Panasonic」則是因「奈米水離子技術」較不傷髮質，也受到許多網友關注，「厲害的地方在於可以夾出很漂亮的光澤」、「用完頭髮也不會乾乾的」，效果廣受好評。
網友熱議排行勝過Panasonic的「沙宣」，今年更推出水膜力柔髮夾要幫女生抵抗冬日乾燥，以新一代專利浮動式面板，智慧均勻壓力受熱，解決手殘女生的困擾，加上夢幻的粉色外型也備受注目。