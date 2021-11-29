美國恐怖攻擊5人喪生　金大賢《浩劫》掀黑幕

在911事件20周年之後，國家地理推出科學驚悚原創影集《炭疽病浩劫》（The Hot Zone: Anthrax），這部由金大賢（Daniel Dae Kim）、東尼高德溫（Tony Goldwyn）主演的影集，啟發自真實事件，故事發生在2001年，當時美國受到了另一次恐怖主義行為的衝擊。含有炭疽病毒的信件被寄給佛羅里達州、華盛頓特區和紐約毫無防備的受害者。這次匿名襲擊奪去了5條生命，並在整個美國引起了恐慌。儘管有許多錯誤的線索，聯邦調查局探員和科學家團隊還是慢慢地鎖定了一個令人震驚的主要嫌疑人。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-29 07:30:00
金大賢在劇中飾演一名擅長微生物學的聯邦調查局探員馬修萊克，和飾演微生物學家布魯斯艾文斯博士的東尼高德溫，一起揭開了致命的炭疽信的幕後黑手。台灣觀眾對金大賢並不陌生，他不僅是好萊塢著名的演員，曾出演過《LOST檔案》、《檀島警騎2.0》等，甚至自己還開了一家製作公司，製作出當紅超人氣影集《良醫墨非》，成功改編知名韓劇，描述自閉症醫生，如何成為一個優秀的外科醫生。
這次他主演《炭疽病浩劫》可以說是小螢幕演出超過30年來，第一次擔任主演的作品。他曾參與演出過許多人氣影集與電影，但始終不忘為好萊塢亞裔美國人以及多元化發聲，尤其日前針對亞裔的暴力事件激增中，他成為重要宣導者，也多次被美國主流媒體《紐約時報》、《華盛頓郵報》、ABC新聞等記錄報導。《炭疽病浩劫》將於11月29日起，晚上10點到12點在國家地理頻道3天連播。