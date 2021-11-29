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啥工作能快速破百萬年薪？網曝「1苦缺」：被洗臉是日常

▲有網友好奇「有哪些工作能快速突破百萬年薪？」貼文曝光後立刻有「1苦缺」狂被點名。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友好奇「有哪些工作能快速突破百萬年薪？」貼文曝光後立刻有「1苦缺」狂被點名。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 10:28:16

多數人出社會以後，都希望找份高薪且穩定發展的工作。就有網友好奇「有哪些工作能快速突破百萬年薪？」貼文曝光後立刻有「1苦缺」狂被點名：被洗臉是日常。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到「我目前從事醫療行業，但並非醫牙、業務，所以收入不高。但是也快30歲了，對於人生還是好迷茫，又不想一輩子拿低薪，看到親戚小孩出社會就做理專3年了，聽他說獎金年收入有到100萬，希望至少能在五年內到達平均月薪十萬，不知道砍掉重練是不是好選擇？」

貼文曝光後，立刻有不少過來人回應「前理專跟你說，金融業最缺的就是理專。有基本證照就可以上了，但撐不撐的下去看人，照三餐被洗臉是日常……抗壓性要點到爆才行」、「理專超缺的，有些試用期過之前把證照考齊就好了，基本上證照不難，難的是在看你要被客人洗臉還是業績沒到被主管抓起來電」、「金融業歡迎妳，但肝跟心理承受耐力要夠強，我已經先逃為敬了」。

▲原PO好奇「有哪些行業高薪但專業度低的嗎」，貼文一出，網友全喊「業務」。（示意圖／取自unsplash）
▲多數人認為，業務性質的行業比較有機會在短時間突破百萬年薪。（示意圖／取自unsplash）
另外也有其他人建議，「如果有業務能力，去做房仲或租賃賺的比理專快多了，而且理專是金融業萬年屎缺，各家永遠都有缺」「海運業，去補海洋大學學歷兩年，實習半年到一年，之後就底薪月入十萬起跳，最高則二三十萬，前半段很幸苦，做到40多歲差不多財富自由」、「盲目追求薪資不一定開心，以前年薪120左右的時候生不如死，現在換新工作90左右，終於體會到什麼叫做生活」。（編輯：潘毅）

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