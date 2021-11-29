蒸蛋慘變一碗蛋水！婆媽揪「致命錯誤」下秒神救回：難怪
蒸蛋是大人小孩都愛的家常菜，不過要蒸得美味好吃，也相當考驗技巧，近日就有一名網友指出，她久違地嘗試蒸蛋，卻屢屢失敗，無論怎麼嘗試都只得到一碗「蛋水」，不知道問題到底出在哪，貼文曝光後，立馬有網友揪出關鍵錯誤：「容器錯了，不能用隔熱碗」、「隔熱碗不管蒸什麼都不會熱，一定要用瓷器的」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 12:20:39
該名網友27日在臉書「爆怨公社」中貼文，她表示多年沒做蒸蛋，本想賢慧一下，沒想到一端上桌才發現蒸蛋大失敗，問題也不是出在比例問題，怎麼嘗試都拯救不回來，讓她挫敗喊：「我這次忘記先把蛋打散再＋水，不知道是不是因為這樣才失敗的？失敗後的蛋蛋要怎麼改煮才不會浪費？」
貼文一出，立馬有內行網友揪出關鍵錯誤，「容器錯了，不能用隔熱碗」、「我有一次用錯碗也是變這樣，不然我蒸蛋沒失敗過」、「隔熱碗不管蒸什麼都不會熱，一定要用瓷器的」、「這是不是真空不鏽鋼隔熱碗啊…你這樣熱能怎麽進去蒸蛋內部呢…用瓷碗吧」、「隔熱碗蒸不熟欸，之前有過經驗」、「碗的問題⋯用陶瓷的碗就好了」、「碗不對，熱度進不去」。
另外，也有網友建議原PO補救辦法，「看看能不能加玉米粒和玉米醬下去，變成玉米濃湯吧」、「改煮粥」、「蛋水，可以拿去做麵包」、「把蛋打散均勻以後再加入鹽巴，少量水和油，碗要換掉，蒸10分鐘就OK了」、「弄碗飯，拿去瓦斯爐煮成蛋粥就好」；不過原PO最後表示，她把隔熱碗換掉之後再蒸蛋就成功了。（編輯：賴禹妡）