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房市／信義公益基金會首頒「銀福獎」支持銀髮族圓夢

▲信義公益基金會共好計畫2021頒獎典禮，去年獲獎單位以闖關體驗展現成果。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義公益基金會共好計畫2021頒獎典禮，去年獲獎單位以闖關體驗展現成果。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-30 08:30:00

信義公益基金會「共好計畫」長期關注高齡族群，上週六(27日)舉辦《共好高齡聚～2021頒獎典禮暨2020成果展》，頒發「集點子大賽」及「共好行動徵選」共18個獎項。今年首創「銀福獎」支持年滿65歲的長輩圓夢，得主之一鄭有金因身體微恙無法親自北上領獎，也特別預錄影片表達感謝，他將克服身體障礙實現騎車環島夢，並和現場上百名觀眾約定「會好好照顧自己，完成夢想」。

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信義公益基金會「共好計畫」今年首創65歲以上專屬的「銀福獎」，吸引25名年滿65歲的長者出馬提案角逐，九月份並全數出席提案工作坊，親自向評審簡報說明自己所規劃的高齡方案，包括80歲的高福謙以手寫計畫書提案推廣長壽健康之道，以及排除萬難親赴台北爭取圓夢機會的鄭有金，提案結束後說「因為參加共好計畫的工作坊，有了人生第一次上台簡報、和101大樓合影留念的機會，留下非常難忘的回憶」。

銀福獎得主鄭有金以「有愛無礙 拼湊夢想的最後一哩路」計畫獲獎，他曾從花蓮騎車至屏東，環島4分之1後，卻因身體惡化無法持續，這次他提案希望可以完成環島計畫，途中拜訪幾名跟他一樣有身心障礙的生命勇士，互相交流並彼此鼓勵。

另位超過70歲的柯仁愛，連續三年提案連年獲獎，今年再以「往事存檔堪回味」榮獲銀福獎，她將運用自身採訪撰文的專長，為同輩製作生命故事書以轉成照護履歷表及未來的故人略歷。她在領獎時感謝信義公益基金會支持她繼續實踐理想，並鼓勵台下的夥伴：「如果你想做事，想做好事，想好做事，來參加信義的共好徵選就對了！」

信義公益基金會董事長林信和表示：「台灣實施九年國民義務教育後，第一屆國中生今年邁入65歲，正式為「高齡社會」翻開新的一頁。老一輩長者習慣讓兒孫安排生活起居，視為盡孝的表現，新世代的長者則更具自主性，有想法、也有能力自己規劃退休人生。信義公益基金會『共好計畫』向來秉持「老有所用」的核心價值，今年也呼應社會新脈動增設高齡專屬獎項，非常欣喜第一年就看見這麼多銀髮族心中還有夢，勇於追求自己想過的幸福老年。」

今年的首獎由來自桃園的「吉紅照顧本屋」團隊獲得，提案人林治萱護理師憑藉多年在社區照顧長輩的經驗，在後疫情時代看見照護觀念翻轉的契機，期待運用科技與通訊軟體工具，打造跨鄉鎮的數位志工團隊，支持長輩改善身體狀況、回復自主能力，讓照顧回到生活與選擇。

信義公益基金會推動「共好計畫」六年累計徵得5,036個創新點子、541項行動計畫，並扶持其中54項計畫落地實踐。今年還有來自離島澎湖、金門的團隊雙雙獲獎，也因設置銀福獎，鼓舞樂齡與高齡族群踴躍提案，比例從30%提高到46%。信義公益基金會將持續把「長者為自己發聲、自我實踐」的理念推廣到台灣各地，讓高齡社會保有活力，未來老人自主幸福。

活動當天由青青太鼓隊20位長輩表演入陣曲揭開序幕，去年11項獲獎計畫也將過去一年在疫情中辛苦實踐的成果設計成闖關遊戲，展現過去一年全台各地的銀髮長輩如何在疫情中活躍老化。包括透過「防疫撲克牌」了解長輩怎麼動滋動；玩偶戲、搖擺機器人手作，童心大爆發；現學現賣指甲彩繪，15分鐘讓愛美的長輩水水的；逛安養院裡開的菜市場，讓失智長者重拾日常記憶，也讓大家看見不一樣的失智症；以及現場介紹社區長輩的好朋友，蚯蚓先生與小姐，認識生態循環箱如何改變社區環境。多樣精彩的活躍老化實踐成果將於線上展示，民眾可於12/1-12/14期間在信義公益基金會FB粉絲團參與線上體驗。

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