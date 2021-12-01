便當一掀心寒！「3格配菜炸滿」網開戰：小心離倒店不遠
現代人生活匆忙，便當憑方便快速且菜色多樣化的特點，成為不少人打理三餐的最佳選項之一，不過在眾多菜色中，總是有些特殊品項，讓人一打開就覺得沒有食慾。近日就有網友分享自己去買便當時，因為快沒菜色了，結果便當一掀開讓他傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 13:19:31
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「中午太晚去包便當！老闆說她所剩不多，這樣的便當有多少人可以接受呢？」只見貼出的照片，有別於以往便當三格配菜都不同，該便當三格配菜完全相同，還是許多人都無法接受的地獄配菜「茄子」，主食則是三層肥肉，並附上一顆荷包蛋。
貼文一出，不少網友紛紛傻眼表示「這啥便當，寧願餓肚子＝＝」、「只會吃左邊....」、「好可怕的菜色」、「不喜歡茄子的人這麼多，小心離倒店不遠」、「怎麼會有三格都是茄子的問題」、「我真的寧願不吃，這什麼便當」、「一格茄子就不接受了，還三格」。
不過，也有不少愛吃茄子的老饕則是眼睛全亮「夭壽！我的最愛」、「其實我可以欸，看起來好好吃」、「這個給我來三個我都吃、「茄子超好吃啊」、「這三格我真的可以」、「三格茄子跟本最完美便當」。（編輯：張嘉哲）