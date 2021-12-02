正妹營養師超認真評鑑　四大指標選出五款健康年菜

台灣量販龍頭家樂福，觀察到消費者近年來對於食品營養及健康的意識提升，特別舉辦了饌食大賞，邀請知名營養師程涵宇擔任客座評審，透過健康選年菜四大指標做評比，其中包含「食材均衡搭配35%、保留食材原型25%、調味適中20%、成分標示20%」，在近100道的食材當中，選出各品項最符合營養師條件的「健康賞」。程涵宇表示，這次評鑑的健康賞分別由「鄧師傅筍干扣蹄膀」、「佳佳極品鮑魚烏參佛跳牆」、「麒王府瑤柱人蔘糯米雞」、「佳佳私房牛肉鍋」、「芭達桑馬告酸白菜豬肉鍋」獲得。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-02 17:45:05
營養師程涵宇也特別分享年菜挑選的小撇步，她提到，現在在賣場挑選年菜最大的好處就是標示清楚，消費者可以透過外盒就能夠清楚的了解營養組成，很多肉類食材也清楚標示出是台灣豬，肉類、佛跳牆等產品也大多保留食物的原型，部分產品也包含了低脂海鮮的選擇，或者透過肉類搭配膳食纖維較高的筍絲都可以更減少身體負擔，另外透過冷凍的技術也將食物的營養封存，除了這些選擇的要點外，也建議大家可以自行購買有寓意的長年菜、韭菜等蔬菜增加餐桌上的青菜比例。
程涵宇提到，現代人健康意識都很有概念，知道過年時地瓜、南瓜、山藥、芋頭是澱粉類，勾芡也等同澱粉要少吃，建議民眾可以看食品標示，成分寫在前面含量是越高的，根據成分的順序選擇少一點加工食品，例如火鍋料，多吃天然原型食物，例如低脂的海鮮等，佛跳牆也有分，有些成分是炸過的肉含量比較多。
另外在年菜吃的順序，營養師則是建議，民眾可以從肉、菜下手，然後清湯，最後才是澱粉類的攝取，可以把烏骨雞、人參雞清湯，放在澱粉類前優先選擇，至於過年助興的含糖飲料，則是會建議能少則少，因為過年大魚大肉，身體需要有好的代謝，所以建議民眾盡量以現打蔬果汁為主，富含膳食纖維能幫助消化，或是無糖茶等，能有效降低熱量攝取。