南北協力！臺北文創天空創意節實踐「解邊界」精髓

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從2020年初開始，世界就受到疫情影響而瀰漫著活動停擺、資源限縮及不知道何時恢復正常的不確定感。2021《臺北文創天空創意節》，特別以《解•邊界 ReStart》為徵件主題，號召創意新銳在實體邊境封閉的現狀中，放飛自由奔放的創意，從人、空間和藝術創作等不同角度，轉譯、詮釋後疫情時代的新常態，抒發人們對「解邊界」的渴望。
在223件各類型創意提案參賽，其中線上創作、或以互動科技應用作為核心的作品就有102件，占比高達48%，其他型態作品也或多或少運用了互動科技元素，足以看出數位「新常態」對創作者的影響。
經過水越設計創辦人周育如、Bito創意總監劉耕名、豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華、策展人林怡華、及臺北文創基金會董事暨執行長劉麗惠等重量級評審的嚴格評選，新媒體藝術創作團隊「噪咖藝術」的不插電藝術裝置《一團合樂》，在強敵環伺下脫穎而出，勇奪「突破邊界」組優選；學生團隊「無風帶工作室」利用防疫隔板設計出動態迷宮《Flew》，則獲得「大膽創造」組優選，兩組分別獲得120萬、60萬製作費、展出場地、業師指導、及宣傳行銷資源挹注。另選出12組「好點子獎」、每組各頒發5000元獎金。
「突破邊界」組優選《一團合樂》，主裝置是直徑4公尺的台式圓形轉盤餐桌，上頭擺滿菜餚和餐具造型的聲音裝置，民眾圍坐轉動轉盤就會帶動裝置相互敲擊發出烹飪、備食、吃飯時的聲音節奏，以此召喚疫情之前隨時相聚共餐、無拘無束的自由時光，是較少見的不插電裝置藝術，全靠機械結構運轉。
「大膽創造」組優選《Flew》利用防疫隔板加上動力組成風車，排列成一座動態迷宮，觀眾在開開闔闔的隔板與隔板間尋找出口時，全程處在一個人的隔離狀態，對照出防疫隔板阻絕病毒的同時，人們的生活空間也被切割成細小的封閉單位。
「作為學生團隊的作品，《Flew》的結構設計是很大膽的嘗試。」為「無風帶工作室」提供諮詢指導的張耿華老師如此認為。同樣提供諮詢協助的林怡華老師說，《Flew》的概念緊扣《解•邊界 ReStart》主題，觀眾與迷宮互動時，無須太多解釋，就能直覺聯想到創作者想要傳達的藝術訊息和精神。
南北協力｜明年1/25移展高雄棧貳庫 為新銳開拓更寬廣舞台
《臺北文創天空創意節》舉辦六屆以來，一直是台灣最具實驗性的創意人才扶植平台。本屆在高雄土開公司、和中山大學社發中心協助下，即將在明年1月25日移展至高雄棧貳庫，具體實踐《解•邊界 ReStart》精髓。
高雄土開公司董事長沈妙姿表示，「棧貳庫」的前身是高雄港2號碼頭，具有百年歷史，經過活化之後，目前是全台規模最大的老倉庫群，結合了高雄人文風情與港灣魅力，條件得天獨厚。「明年1月25日天空創意節高雄特展開幕之後，緊接著，2月1日高雄燈會也將在棧貳庫登場，新銳作品和燈會的燦爛光影交相輝映，一定會帶給大家難忘的體驗。」
更多活動詳情請參考：
天空創意節官網：https://www.tnhf.com.tw/
天空創意節臉書：https://www.facebook.com/TNHFestival/