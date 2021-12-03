房市／信義居家年終掃除調查　玄關清潔需求首度擠進前3

信義居家表示，依據多年來的統計與經驗，平時住家打掃不到、較難清潔的地方已越來越倚賴專業，尤以「浴室」和「廚房」佔最大宗。今年調查，「入口玄關」躍升成為被指定專業清掃區域的第3名，分析原因，與民眾擔心因疫情從外面帶回來的無形病菌有關，
顧客填寫清潔需求單，在疫情後玄關重點清潔要求比例大幅增加了一成。信義居家表示，玄關多為置放拖鞋、外套和雨衣的地方，玄關角落的粉塵、鞋櫃內可能產生的黴菌、開關面板、大門把手、甚至燈具上方積塵都是打掃的重點。
由於玄關是一個家的重要門面，保持乾淨更顯重要，信義居家分享玄關保持乾淨整潔的撇步，建議民眾可以在大門口或玄關擺上集塵踏墊，作為降低鞋底泥沙進入室內的緩衝。遇到下雨，鞋子最好完全乾燥再放進鞋櫃，並且偶爾除濕，並保持玄關明亮無異味。
信義居家也發現，年終大掃除費力又費時，一直是主婦們和上班族的痛點，委請專業清潔比重提高，信義居家年終掃除服務量每年穩健成長1至2成。觀察從10月起，信義居家已陸續接收到年終清潔預約詢問，截至11止年終大掃除預約比重已提高至整體清潔預約的5成5，可見已越來越多消費者利用早鳥優惠期間提前做好大掃除的深度清潔。
信義居家推出不漲價的早鳥預約優惠外，凡今年12月底前預約信義居家年終掃除，將有機會參加抽獎活動，頭獎首創讓消費者可免費體驗連續三個月，每月使用1次1人4小時居家清潔，預約時間從2022年2月10日至2022年4月30日，共提供2個名額，其餘獎項有香氛機和捕蚊燈等。
信義居家提醒，到過年前一個月的熱門時段已逐漸滿班，建議有需求的民眾要盡快預約，以免12月中之後即有滿班約不到的窘境發生。
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