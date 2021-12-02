從小怕到大！網曝「4魔王食物」無法接受：永遠翻身不了
不少人在童年時期，總會因一些食物的特殊口感而感到厭惡，導致日後不敢再品嚐一口。對此，就有網友好奇詢問，什麼食物是從小到大都不能接受的？問題一出，隨即引起眾人曝光木心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 18:36:53
一名網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，拜託大眾「寫出一種你從小到大，都不能接受的食物」，而他也先點名「青椒」是自己一輩子的噩夢。
短短一句話曝光後，隨即掀起超過上千人討論，其中「茄子」、「苦瓜」都被許多網友點名，「茄子，forever」、「茄子⋯⋯」、「茄子一輩子沒辦法」、「苦瓜，絕對pass」、「苦瓜，之前吃到馬上吐掉」、「苦瓜，他永遠翻身不了==」。
其中「榴槤」和「青椒」亦榜上有名，「怎麼沒看到榴槤」、「榴槤⋯」、「芋頭我最愛，青椒我最恨」、「榴槤、榴槤，還是榴槤」、「青椒啦」、「青椒+1，味道太噁」。
除了上述答案，還有人分享其他食物，直言「香菜，九層塔、芹菜這類有味道的」、「杏仁，光聞到味道就怕了」、「芋頭、芋圓，有個芋字的都不行」、「香菜...我真的無法...再怎麼營養我都入不了口」、「波羅蜜，還是很熟的那種」。（編輯：陳雅雲）