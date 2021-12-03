潤餅只會加糖粉？內行「抹一層」路人狂盯 老饕反讚懂吃
潤餅為每年清明聚會時的重要飲食，也因此發展出許多口味，近日就有一名網友指出，他只不過是和店家點了芥末口味的潤餅，就被旁邊阿姨用鄙視眼光掃描，對此感到非常無奈，貼文一出，內行老饕紛紛留言力挺：「我家附近賣潤餅50年了，從以前就這樣加了」、「很好吃，吃過會上癮」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 08:08:58
該名網友1日在臉書「爆怨公社」貼文，他表示日前去買潤餅時和店家說要加芥末，沒想到語畢就被旁邊的阿姨用「鄙視眼光」掃描，讓他無奈直言：「這樣口味只有嚐過的人才會懂⋯就像皮蛋豆腐，吃過就美味。」
貼文一出，不少網友也沒吃過潤餅加芥末的口味，「沒吃過加芥末口味的」、「這麼刺激」、「下次我也來試試看」、「加了芥末看起來應該更好吃耶」、「阿姨應該是很震驚竟然還有這種加法吧」、「除了甜其它口味沒吃過，也沒想到過，這個讓我想試試」、「不會很嗆嗎」、「沒試過，有機會試試」。
不過，也有很多內行網友嗨喊，「這樣好吃」、「我家附近賣潤餅50年了，從以前就這樣加了」、「這樣超好吃的喔」、「夜市潤餅就有麻辣口味跟芥末口味的啊～都不錯吃」、「很好吃，吃過會上癮」、「加芥末超好吃的」、「我今年第一次吃就回不去了」、「不會奇怪啊，好吃餒」、「懂吃喔～」、「不會呀，就是要加芥末才好吃」、「這個口味超好吃」、「這樣好吃，也可以加豆腐乳」、「好吃耶～我也會這樣點，邊吃邊流淚蠻爽的」。（編輯：賴禹妡）