不是三色豆！便當看到啥配菜最怒？眾喊2字崩潰：會拒吃
便當是台人公認CP值高的美食之一，裡頭配菜卻時常引起討論，近日就有網友好奇問「便當哪三配菜看了就很氣」，並舉例只要看到三格配菜都是同一鍋滷出來的「豆干、海帶、半滷蛋」，就會感到很生氣，貼文一出，不少網友秒懂，也點名外貌像電線的配菜「海茸」：「電話線海帶第一、普通海帶第二」、「電話線看了真的很怒」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 09:54:39
該名網友昨（2）日在PTT貼文，他以「便當哪三配菜看了就很氣」為題，表示一般談到便當配菜，通常都是討論難吃程度，不過這邊他想討論的是「氣憤程度」，「我看過三配菜同時出現是豆干海帶半滷蛋，用滷的那鍋拿來賣便當，分開來看的話，早餐紅紅吃起來有點甜甜那個，看了也很氣」，因此好奇詢問其他人的意見：「那大家呢？ 」
貼文一出，網友紛紛留言點名，「苦瓜、還有一種菜苦苦的，芥蘭菜的樣子」、「苦瓜、芥蘭菜、小黃瓜，就這三樣了」、「三色豆分拆成三格」、「我看過拿榨菜當一格菜的，簡直詐欺」、「看到茄子馬上給1星」、「青椒超噁，整個便當都青椒味」、「最恨油菜，尤其梗很多」。
不過，最多人提及「海茸」，「電話線海帶」、「海茸噁噁噁」、「好了啦，大家都知道是海茸啦」、「螢光咖哩、電話線、芥菜」、「電話線海帶第一、普通海帶第二」、「電話線看了真的很怒」、「三色豆、豆鼓炒菜脯、電話線海帶」。（編輯：賴禹妡）