比香菜更恐怖！眾人驚見「這1道菜」全吐爆：還有塑膠味
不少人覺得「香菜」是最可怕的菜，但也有人特別喜歡，不過，現如今竟然有菜比香菜還要可怕？就有一名女網友分享自己的獨門拿手菜「小茴香燒酒」，因為茴香的香氣過於特殊，讓許多人敬而遠之，直呼「比香菜恐怖100倍」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 11:24:36
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示自己本身是海口人，而她最拿手的料理就是「小茴香燒酒」，吃起來不僅湯甜、菜香又脆口，但圖片中一整鍋綠綠的菜，讓不少網友超害怕，因此原PO也在文末好奇發問「是不是很多人不敢吃茴香阿」？
貼文一出，網友全怕爆，「那個味道我無法」、「我不行，我超怕這個味道」、「從小第一次聞到就害怕的味道」、「我無法接受這一道菜！我會反胃」、「不敢吃+1，超愛香菜，可是茴香不敢領教」、「這味道很恐怖」、「因為我外婆她吃素，有次看她煮湯，我好奇地喝，結果有個塑膠味，所以我不敢喝湯啦」。
不過，也有人表示，「加麻油和薑下去炒，超好吃的」、「超愛的，這個很補鐵耶」、「不吃才傻，利胃整腸」、「以前很怕它的味道，但現在茴香菜比較沒味道，切細一點，加麻油，炒熟再炒蛋，再加一點酒，很好吃」、「這好吃啊！每年在這時期才能吃到的味道」、「再加些蚵仔，超鮮甜」、「加麻油煎蛋非常好吃」。（編輯：郭佩蓉）