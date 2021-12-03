哪些情況需要根管治療？ 抽完神經一定要裝牙套嗎？ 醫警：沒做好恐從頭來過

哪些情況需要根管治療？ 補牙材質會影響二次蛀牙？
我是廣告 請繼續往下閱讀
李世偉醫師表示，病患遇到以下狀況，會建議採用根管治療，包括齲齒、蛀牙造成的神經壞死、齒髓炎，或是牙齒斷裂所併發的神經外露，以及牙齒磨損嚴重、全口重建前預防性根管治療。其中，最常見的蛀牙與飲食習慣不佳、愛吃甜食或酸性食物，口腔中細菌滋生後造成牙齒脫鈣腐蝕有關。
李世偉醫師說明，一般蛀牙如果蛀洞較小，可用樹脂材質進行補牙；而若牙齒腐蝕嚴重、蛀洞過大，醫生們會建議病患製作假牙牙套或3D齒雕／崁體，保護剩下的原有牙齒。若蛀牙過度嚴重，製作假牙前也會建議先進行根管治療來避免後續可能產生的牙髓炎。
補牙材質是否會影響未來蛀牙機率？李世偉醫師表示，樹脂補牙對牙齒外型而言較不美觀，也容易因熱漲冷縮而崩壞或變形，較易產生二度齲齒。相對的，全瓷冠或3D齒雕崁體的仿生效能較高，能保留較多齒質，可維持的時間以及術後的穩定度，也勝於大範圍靠補牙修復的牙齒。
根管治療後仍有蛀牙風險？ 醫師：假牙接縫處滋生細菌所致
李世偉醫師提醒，無論是根管治療或補牙，並不代表沒有再次蛀牙的風險。以裝假牙為例，若自然牙齒與假牙的接縫處有細菌侵入，仍可能造成感染、造成再次蛀牙。
李世偉醫師指出，由於抽完神經後未完成牙套前，牙齒結構變得相當脆弱，即使沒有疼痛感，依舊要注意避免食用過硬、過酸和過甜的食物，否則當細菌再一次入侵感染牙齒本體，進入到根管治療裡的空間，根管治療甚至必須要重新來過。
根管治療「不會只有一次」？ 平日維持３動作常保牙齒健康
李世偉醫師表示，根管治療通常不會一次完成，大多需分為2-3次執行，有些病患的牙齒神經系統較為複雜，甚至必須先行透過電腦斷層掃描進行診斷，才能將神經抽取乾淨。
李世偉醫師指出，不想面臨根管治療，最好的根本之道是控制好平常的飲食習慣，如定期洗牙、檢查，平時做好口腔保健，正確使用牙線、牙刷、漱口水。用餐完畢後，可先用牙線去除牙縫間的食物殘渣；刷牙後可搭配具有防蛀牙功效的含氟漱口水，一天使用2-3次左右。漱口後直至下一餐前應減少進食，以免細菌滋生。
此外，進行根管治療後沒有選擇製作牙套的病患，也需避免食用檳榔、堅果等過於堅硬的食物；預防已變脆弱的牙齒斷裂而需要拔牙。需要過度咬牙的食物與口香糖等零食，建議少碰為妙，避免顳顎關節使用過度而受損。
延伸閱讀
小心香水、精油中的健康地雷！挑選留意４重點，香氣太久要注意！
別憋尿！小心細菌感染恐傷腎。醫：女性風險更高要注意！