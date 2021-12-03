感情中容易「暈船」的是男生？ 英研究：男性失戀會經歷更多痛苦

英研究用「大數據」分析感情問題 高達20%表示伴侶「難以溝通」
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由蘭卡斯特大學領導的國際心理學家團隊，對於男女間的關係問題進行了首次的大數據與自然語言處理法（Natural Language Processing , NLP）分析。該研究從184,000名匿名網友於美國網站《Reddit》所發布的貼文中，分析有關「人際關係」方面的所有問題，並試圖從這些貼文中解析他們的心理特徵。研究人員從統計結果挑選每則貼文最常出現的主題，以及這些貼文彼此間所建構的連結。
分析結果顯示，人們在談論男女關係時，最常提及的主題是失戀後所引發的「痛苦情緒」，而並非「失戀問題」本身。最常見的主題包括「心痛」、「分手」、「哭泣」和「傷心欲絕」等等詞彙所組成。而在這些貼文中，「溝通問題」明顯困擾著無數的戀人們，有近20%的網友表示自己難以與另一半溝通；約12-13%的網友則認為自己與伴侶間無法互相信任。
男人並非都是「鐵石心腸」！ 研究：男性失戀更容易產生「心痛感」
與研究團隊預期結果不同的是，當提到有關於失戀引發的痛苦情緒，男性談論的次數明顯多於女性。研究主要作者夏洛特．恩特維斯（Charlottle Entwistle）表示，一般而言，社會普遍認為男性在人際關係或戀愛上投入較少，這樣的刻板印象如今可能不完全準確。
恩特維斯表示，透過研究數據可以得知，男性在討論感情問題時，更常提及「心痛」、「後悔」、「心碎」等較為負面的問題；而女性更常討論與「財務」、「虐待」、「身體」和「家事」等較為宏觀的議題。此現象不僅說明男女在感情觀方面的差異，更突顯男性在一段感情上投入的心力，與女性相比有過之而無不及。
另一位研究作者萊恩．柏伊德（Ryan Boyd）則指出，「網路」的發達與進步，是男性更勇於表達自己的情感。他認為，過往的女性比男性更容易發現感情問題，並樂於尋求親友的建議與心理治療；男性則礙於面子問題，所展現出的意願並不高。如今，網路平台的匿名性與隱私性，逐漸打破了這項規則，男性願意接受感情方面的協助，且在虛擬世界中，意願甚至超越女性。
數據分析精確描述心理問題 研究指人工智能技術將是關鍵
研究團隊認為，此結果對於整體社會與臨床環境都有影響。恩特維斯指表示，對男女關係問題進行更準確的描述，有助於人們更好地理解挫折感、懊悔感為何發生，可以使伴侶和夫妻之間避免毫無意義的爭吵。更重要的是，此研究洗刷了「男性求助」的污名化現象，表明了感情問題具有普遍性，無論男性與女性，尋求幫助的機率是一致的。
柏伊德也認為，這項研究指出了未來進一步研究的重要方向。他表示，在這項研究中，研究人員得以透過人們在網路上的言論，對他們在日常生活中所面臨的感情問題做出極其準確的描述。這使研究人員更能透過大數據解析技術，深入理解目前正在發生的社會行為或心理問題，而這是用傳統研究無法做到的。研究團隊表示，受惠於人工智能與自然語言生成技術的進步，預計在不久的將來，這些技術對於釐清伴侶關係或戀愛問題會更加地有幫助。
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