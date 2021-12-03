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衛生福利部臺北醫院復健科廖維華醫師表示，足底筋膜炎一般都是緩慢漸進出現症狀，病人中有三分之一是雙腳都罹患足底筋膜炎。因為常發生在經常性重覆對足底造成衝擊的跑者身上，因此又稱作跑者足，可能原因包含跑步過度訓練、穿著不合適的跑鞋、在堅硬的表面上跑步或長時間站立或行走，另外，若有扁平足、高足弓、肥胖以及長時間站立、奔跑、跳躍、跳舞、穿著高跟鞋，都會誘發或加劇症狀，使腳底筋膜受損造成疼痛。
治療以復健為主 嚴重才需手術
廖維華醫師說明，一般病人配合醫囑休息與藥物、復健或高階體外震波儀治療、增生療法治療，約可在三個月緩解疼痛，有90%的病人在6個月內完全改善。若疼痛嚴重者，使用保守治療三個月以上都不見起色時，依據研究顯示，透過體外震波治療可持續緩解疼痛達一年或以上，只有極少數患者在所有方式都試過仍無法緩解症狀時，才需以手術治療。
伸展運動+休養 及早恢復足底不適
因此，廖維華醫師建議吳小姐改穿舒適合腳的跑慢走鞋或步鞋，讓雙腳好好的休息，每日抽空進行至少兩次的足底筋膜伸展運動，目前經過一週的加強治療，吳小姐已不再感到腳底剌痛，廖維華醫師鼓勵吳小姐持續復健，若症狀改善，再從低跟的包鞋開始試行，等完全治療完成才能再重新穿著高跟鞋。
資料來源：健康醫療網 加劇足底筋膜炎「8地雷」曝光 你正在做？
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