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童年怕爆但長大愛上！網恨「3地雷」太晚懂：自助餐必夾

▲有網友分享蔬菜界3大地雷，卻引發眾多鄉民後悔太晚懂其美味。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友分享蔬菜界3大地雷，卻引發眾多鄉民後悔太晚懂其美味。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 20:09:53

不少人在童年時期，總會因一些食物的特殊口味而感到厭惡，導致日後不敢再品嚐一口。對此，就有網友曝光蔬菜3大地雷，好奇詢問「有人是三種都喜歡吃的嗎？？」而引起眾人直喊「自助餐有一定都夾」。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示苦瓜、茄子和青椒是蔬菜界中的三大魔王，「苦、噁、臭，有人是三種都喜歡吃的嗎？？喜歡吃青椒的真的是無法想像」。

▲網友好奇詢問「苦瓜、茄子、青椒都喜歡吃的人多嗎？？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「苦瓜、茄子、青椒都喜歡吃的人多嗎？？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，反而引來老饕們激動狂推，「茄子真的神好吃！！！不愛吃人生後悔」、「喜歡茄子，青椒也常吃，長越大越能接受苦瓜了」、「3個小時後都不敢吃，開始工作後突然覺得超好吃」、「都會吃啊！特別愛吃茄子～自助餐有這道的話一定都夾」、「都喜歡，自助餐就夾這三個」、「苦瓜排骨湯超好喝，茄子炒或水煮，青椒炸的或烤的不錯」、「都是長大後才懂的味道」。

但也有鄉民害怕直呼，「三個都不行，我好挑食」、「一直有種自己愛吃茄子的錯覺，但每次吃到最後都嘔吐」、「都不吃，茄子真的噁，有一次放到嘴裡咬下去直接吐出來」、「苦瓜、青椒嘔嘔嘔」、「這都是超級大地雷」。（編輯：陳雅雲）

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