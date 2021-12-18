老、中、青、幼「這症狀」是脾胃在求救！醫：別亂吃成藥

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濕疹，是一種過敏性的皮膚疾病，發生的原因很多，有可能是食物、藥物、細菌、病毒、花粉、動物皮毛、陽光、冷熱等刺激因素而誘發。醫師強調，小兒濕疹的問題正是出在脾胃功能不佳，而主要發生的原因為脾虛濕盛、不能運化水濕，皮膚症狀多以滲液、腫脹明顯，大多屬於過敏性體質患者，常因飲食過多冰冷瓜果或冷飲所導致，所以要根治小兒濕疹，就必須要先顧好小朋友的脾胃。
另外，中醫有「舌為脾胃之外候」、「舌為心之苗」之論述，「地圖舌」大多發生在四歲以前的孩童身上，家長會發現家裡幼兒舌頭上類似地圖的不規則紋路。地圖舌出現和脾胃有很大的關係，多與脾胃的氣陰不足有關，所以有地圖舌的兒童一般也會出現食慾不佳、多汗、倦怠、乏力等症狀。在治療上以益氣養陰為主，常用方藥包含生脈飲或蔘苓白朮散。
青年期（19~29歲）：腹瀉、便祕
郭大維指出，門診中也常見此年齡層病患，有因即將投考研究所面臨的課業壓力、有面臨求職時同儕競爭壓力、有男女朋友因求職或生涯規劃即將分隔兩地的情感壓力、有即將投入職場的適應壓力、有面臨與本科系興趣不同而欲轉職的壓力、有情侶初出社會同居生活習慣不同的壓力，他們不約而同都陷入蠟燭多頭燒、壓力爆表而導致腸胃功能失調的狀況。
青年期在這個階段常出現的腸胃症狀是腹瀉、便祕，或是交替性的腹瀉與便祕出現的「大腸急躁症」。接著就是多數患者因為缺乏對此疾病認識，多半誤以為只是一般腸胃炎而延誤就醫，甚至有人誤把腹瀉當減重或排毒藉以維持體態，往往造成身體更大的消耗，直到影響生活後才來求醫。
中壯年（30~59歲）：頭痛眩暈、胸悶腹脹、疲倦、月經量少、血塊偏多等症狀
中壯年族群中，在門診最常見是偏頭痛、長年頭痛的患者，而長時間觀察下來，醫師也發現這些患者不單只有頭痛問題，絕大部分的患者還伴隨便祕的問題，醫師認為脾主升清，當清陽不升、濁氣不降，就會出現頭痛眩暈、胸悶腹脹、疲倦等症狀，通常這樣的患者，會加入大黃或芒硝等用藥，把腸道裡面的宿便毒素清一清，結果宿便一清空，頭痛問題也一併解決了。
此外，還有一些女性患者，主訴月經量少、血塊偏多，這類型患者的手腳一年四季都是冰冷的，再進一步詢問以後會發現，她們經常軟便，且經期前一週容易腹瀉，這就符合我們中醫所謂的脾胃氣虛。中醫認為脾胃乃氣血生化之源，當氣血生化來源變少了，也就是月經的原料變少了，當然月經量也會減少，所以基本上月經量少的患者，會酌以給予當歸芍藥散，或是歸脾湯等方藥，以強壯脾胃，增加氣血生化來源，如此月經量自然也會增加。
老年人（60歲以上）：耳鳴、口氣重濁
「耳鳴」，是老年人因脾胃問題常產生的症狀之一，通常這些長輩到耳鼻喉科檢查，醫師都會說耳朵沒有器質上的問題。在中醫四診合參中就會發現，這類型的老年人骨骼較纖細、怎麼吃都吃不胖，前述提到清陽不升、濁氣不降就很容易引起耳鳴。
所以這類患者會從脾胃開始做調理，針對耳鳴來改善，包含常用的益氣聰明湯，裡面就有一些腸胃性用藥。再者，很多老年人也會有口氣重濁，舌頭伸出時會發現舌苔厚，就像很多人會說的「老人味」，此時就常用龍膽瀉肝湯，或是小承氣湯、大承氣湯，把腸道的宿便做一次性的清空，慢慢地就會發現舌苔漸漸減少，舌頭逐漸恢復淡紅色，口氣問題也會得到改善。